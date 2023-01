﻿Kritik an „defensiver Architektur“ in Leipzig: Rathaus bezieht Stellung, Verbände pochen auf Barrierefreiheit

In die Ferne reisen: Thomas Barth weiß, wovon die Oschatzer im Winter träumen

Die erste Veranstaltung von Rund um den Globus Anfang Januar war ausverkauft. Am kommenden Wochenende folgt der zweite Vortrag mit Robby Clemens in Oschatz. Und darum bietet er seine Vortragsreihe nur noch im Winter an.