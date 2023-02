Mit der Kritik an der Rede eines StuRa-Mitglieds auf der Demo „Leipzig leuchtet“ geht die Studierenden-Vertretung der Uni Leipzig eigenwillig um. Man sei „geschockt“, heißt es, und lehnt ein Gesprächsangebot ab. Mit Selbstreflexion und Souveränität hat solch ein Verhalten nichts zu tun, findet LVZ-Redateur Mark Daniel.

Leipzig. Der Anlass war: ein klares Zeichen setzen. Am 30. Januar erinnerte die Demonstration „Leipzig leuchtet“ an Hitlers Machtergreifung vor 90 Jahren und die Notwendigkeit, sich für Demokratie und gegen Rassismus einzusetzen. In diesem Kontext sorgte die Kritik der StuRa-Beauftragten am „Staat und seinen sogenannten Sicherheitsbehörden als Helfer von Großunternehmen“ mit Bezug auf die Vorfälle in Lützerath für ein Störgefühl.