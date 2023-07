﻿Kritik an Zuständen in Grundschule: 1200 Menschen in Taucha fordern Stadt zum Handeln auf

Taucha. Die Sommerferien sind erst ein paar Tage alt, die ersten Familien beginnen ihren Sommerurlaub – doch von Ruhe ist in Tauchas Schullandschaft noch wenig zu spüren. Im Gegenteil: In vielen Familien ist der Unmut auch nach Ferienstart groß, wie sich jetzt in Zahlen ablesen lässt: Mehr als 1200 Menschen haben seit Montag eine Petition unterzeichnet, deren Titel schon verrät, dass es inhaltlich zur Sache geht. „Taucha wird laut – unsere Kinder brauchen Platz zum Lernen! Stoppt die Ignoranz der Stadt!“, lautet dieser.

Im Petitionstext ist die Rede von Schülern, die „im wahrsten Sinne des Wortes eingequetscht seien“, von zu wenig Platz und fehlenden Hortkapazitäten. Taucha, heißt es am Ende, brauche „jetzt ein drittes Grundschulgebäude“. Was ist passiert, dass sich hier so viel Frust entlädt? Und wie reagiert die Stadt auf die scharfe Kritik?

Schüler zweier Schulen lernen in einer

Fest steht: Aus heiterem Himmel kommt die Unterschriftenaktion keineswegs, schon länger wird in der 16 000-Einwohner-Stadt emotional über die Schulen debattiert. Grund ist die Grundschulsituation – die in der Tat besonders ist: Die Parthestadt hat offiziell drei Grundschulen. Die neueste allerdings, die Grundschule 3, verfügt noch über kein eigenes Gebäude. Die etwa 50 Schülerinnen und Schüler der Grundschule 3 lernen daher in den Räumen der Regenbogengrundschule.

Ansicht der Regenbogengrundschule in Taucha © Quelle: André Kempner

Bis die Grundschule 3 auf einem Schulcampus in der Friedrich-Ebert-Straße unterkommt, sollte eine Übergangslösung her: Geplant ist ein Containergebäude an der Dewitzer Straße. Das Problem nur: Die Container-Schule lässt weiter auf sich warten. Grund ist eine fehlende Baugenehmigung. Und so wird die Grundschule 3 in das nächste Schuljahr erneut ohne eigenes Gebäude starten – auch die neuen Schüler werden zunächst in der Regenbogengrundschule unterrichtet.

Probleme mit der Essenversorgung

Hier regt sich nun großer Unmut. Die Konstellation führe dazu, dass Schulkinder und Lehrerkräfte „in dem Schulgebäude im wahrsten Sinne des Wortes eingequetscht“ seien, heißt es in der Petition. Eine Verbesserung für die kommenden Schuljahre sei auch nicht in Sicht. „Fördermittel des Landes wurden bis heute nicht freigegeben, die für einen Bestandsbau notwendig sind. Die Planung, einen Interimsbau zu errichten, ist bis heute NUR ein Plan der Stadt Taucha. Es fehlen auch dafür Genehmigungen und leider auch die Penetranz der Stadt an zuständige Behörden.“

Das hat Folgen, wie Nadine Thalmann berichtet, Elternratsvorsitzende der Regenbogengrundschule. Sie hat die Petition ins Leben gerufen. „Es werden jetzt noch mal 40 Schüler mehr, damit ist auch das letzte Fachkabinett belegt“, sagt Thalmann der LVZ. Das Schulgebäude verfüge nicht mehr über ausreichend Platz, den Kindern ein zumutbares Mittagessen zu gewährleisten. „Es wird Kinder geben, die erst 14.30 Uhr ihr Mittagessen einnehmen können“, heißt es in der Petition. Und auch die Freiflächen reichten nicht mehr aus. Thalmann sagt: „Wir stemmen das nicht noch ein Schuljahr.“

Bürgermeister: Stadt arbeitet mit Hochdruck

Tauchas Bürgermeister Tobias Meier (FDP) reagierte mit Verständis auf die Sorgen, die in der Petition zum Ausdruck gebracht werden, „schließlich möchte jeder das Beste für seine Kinder“. „Wir als Stadt arbeiten mit Hochdruck daran, die zur Verfügung stehenden Ressourcen zu verbessern, da diese nicht optimal sind“, sagt er. Die Gesamtsituation, so Meier, sei „nicht optimal, weshalb ja ein Schulinterim und eine Sporthalle mit Mensa geplant beziehungsweise im Bau sind und nach der ursprünglichen Planung bereits fertiggestellt sein sollten“. Der Rathauschef stellt aber klar: „Eingequetscht ist in der Regenbogenschule niemand. Es stehen ausreichend Klassenzimmer für den Unterricht zur Verfügung. In der dritten Grundschule sind die Klassengrößen sogar deutlich kleiner als normal, was die Lernbedingungen wiederum verbessert.“

Die Kritik in der Petition reicht aber noch weiter. „Wenn sich die Situation nicht ändert, werden Lehrkräfte immer mehr Kraft aufwenden müssen, um unseren Kindern den Spaß am Lernen, Spielen, Toben und noch vieles mehr zu vermitteln“, heißt es da. Das Ausmaß für die nächsten Jahre sei schon heute nicht zu übersehen. „Aber hier positioniert sich unsere Stadt ,entspannt‘ und ist nicht in der Lage, Lösungen zu generieren!“

Stadt soll alle Hebel in Bewegung setzen

Darauf angesprochen, versichert der Bürgermeister, mit den Schulleitungen und den Horten „ständig im Austausch zu stehen“. Die Stadtverwaltung arbeite „fieberhaft daran, um die leider begrenzten Ressourcen bestmöglich zu verteilen. Das bringt aktuell leider für alle Schulstandorte Einschränkungen mit sich.“ Meier versichert, dass die Bauprojekte „mit großem Engagement vorangetrieben“ würden.

Wie geht es nun weiter? Initiatorin und Elternratsvorsitzende Thalmann betont, sie habe „vollstes Verständnis dafür, dass es behördliche Auflagen gibt. Was aber nicht geht, ist, wenn die Stadt aufhört zu kommunizieren, Eltern sich alleingelassen fühlen.“ Im Gespräch fordert sie: „Wenn man den Containerbau nicht hinbekommt, sollte die Stadt alle Hebel in Bewegung setzen, an Fördergelder für eine Bestandsschule zu kommen.“

