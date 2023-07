Wartung in 43 Metern Höhe: Uhrenmechaniker putzt Glockenturm auf Kroch-Hochaus

Leipzig. Heute ist es, besonders in so unmittelbarer Nähe zum City-Hochhaus, schwer vorstellbar: Aber das Kroch-Hochhaus, war über viele Jahre das höchste Gebäude Leipzigs. Auch wenn es diesen Titel abgeben musste, bleibt es etwas Besonderes - und das liegt nicht zuletzt an der Glockenanlage mit den zwei Figuren, die mit ihren Hämmern die Zeit schlagen. Damit diese auch in der Zukunft präzise ihrer Arbeit nachgehen können, wurde die Uhr am Mittwoch gewartet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Damals: das größte Turmschlagwerk der Welt auf dem höchsten Turm Leipzigs

Uhrenmechaniker Mike Scholze kann Entwarnung geben: Der Anlage gehe es gut. Scholze ist Spezialist für Turmuhren und für „alles, was größer ist als eine Standuhr“, wie er selbst sagt. Sein Job führt ihn durch ganz Deutschland, wobei der Glockenturm auf dem Leipziger Kroch-Hochhaus „auf jeden Fall eine besondere Anlage ist“. Für den Uhrenprofi liegt das daran, dass die Anlage einerseits schon sehr alt ist, sie wurde seit 1928 nicht groß verändert, aber natürlich auch an den Glockenmännern. „So etwas gibt es sonst nur in Venedig!“, sagt Scholze.

Tatsächlich hat der Leipziger Glockenturm sein optisches Vorbild im „Torre dell’orologio“ in der bekannten italienischen Stadt. Auch in Leipzig verkündet die feine Konstruktion laut und deutlich die Zeit: Ein Glockenmann schlägt jeweils für die Viertelstunden, der andere schlägt zu den vollen Stunden. Beide Glockenmänner sind 3,30 Meter groß - damit galt die Anlage bei ihrer Erbauung als das größte Turmschlagwerk der Welt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der torre dell'orologico in Venedig, das Vorbild des Kroch-Hochhaus in Leipzig. © Quelle: Lucarelli

Leipzigs kleines Hochhaus: die Höhe war bei der Erbauung umstritten

Am Mittwoch dauerten die Wartungsarbeiten etwa zweieinhalb Stunden, weshalb Mike Scholze so einige Male vom Dröhnen der Glocken erschreckt wurde: „Ja, man hört’s ja doch ein bisschen“, sagt er mit einem Lachen. Dazu hat er alle beweglichen Teile gereinigt, geölt und geprüft, um den Verschleiß zu reduzieren – all das im laufenden Betrieb der Uhr.

Uhrenmechaniker Mike Scholze vor der Uhrenanlage des Kroch-Hochhauses. © Quelle: Waltraud Grubitzsch

Lesen Sie auch

Als 1926 das damals höchste Gebäude der Messestadt für den Bankier Hans Kroch entworfen wurde, gab es eine Debatte über dessen Höhe. So wurden erst nur zehn Etagen bei einer Höhe von 35 Metern genehmigt. Da der Architekt sich aber einen 43 Meter hohen Turm wünschte, wurde als Versuch zunächst eine Attrappe der restlichen Geschosse aufgesetzt. Im Dezember 1927 waren sich dann alle Verantwortlichen einig: zwölf Geschosse sollten es sein, bis heute.

LVZ