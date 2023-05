﻿LVZ-Leser haben entschieden: Hier gibt es den leckersten Kuchen in Leipzig

Gebäck-Fans aus ganz Leipzig und Umgebung lieben den Kuchen und die Torten aus diesem Café. Dafür stellen sie sich auch gerne geduldig an. Im LVZ-Voting um den besten Kuchen Leipzigs haben Leser eindeutig entschieden.

Leipzig. Lange Warteschlangen vor einem Geschäft, so was gibt’s immer noch – häufig zu sehen am Wochenende vorm Café Krüger am Eutritzscher Markt. Die Leute stehen mitunter 20 Minuten geduldig an, bei Wind und Wetter, um dann zwei Stück Kuchen zu kaufen. Nicht nur aus der Nachbarschaft, sondern aus ganz Leipzig, Delitzsch oder Borna kommen die „Süßmäuler“. Kein Wunder, dass Leserinnen und Leser der LVZ das Café zum Gewinner im LVZ-Online-Voting kürten, in dem wir fragten: Wo gibt’s den besten Kuchen Leipzigs?