﻿Küchenbibel des Ostens wird 60 Jahre – Freikarten für Jubiläumsshow in Leipzig

Vielfalt der Leipziger Weihnachtsmärkte: Die Alternativen für dieses Jahr im Überblick

Es muss ja nicht immer nur der Adventstandard in der City sein. Auch an vielen anderen Stellen in Leipzig und im Umland eröffnen in den kommenden Wochen Weihnachts- und Adventsmärkte. Wir bieten einen Überblick.