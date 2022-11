Kühlt der heiße Protestherbst wirklich ab? Das war der Sonntag in Leipzig

Für Leipziger Ohren klingt diese Prophezeiung kühn: Der heiße Herbst der Proteste kühlt sich ab. In der Landespolitik von Sachsen und Thüringen glaubt man bereits an die dämpfende Wirkung von Energiepreisbremse und Dezemberhilfe. Ist es wirklich so? Ein Blick in den Demo-Kalender von Leipzig zeigt: Kein Tag vergeht ohne Protest. Und von einer neuen Debattenkultur oder gar einem Aufbrechens des verbreiteten Lagerdenkens ist kaum etwas zu spüren.

ein Blick in den Leipziger Demo-Kalender für diese Woche zeigt: Es ist wieder jede Menge los. Jeder Tag ist Protest in Leipzig: Von der „Montagsdemo“ und den Gegenveranstaltungen bis zur Großkundgebung am Samstag unter dem Slogan „Ami go home“ , für die das als rechtsextrem eingestufte Compact-Magazin trommelt. Auch wenn nicht jeder Protest immer mit Energiepreisen und Ukraine-Krieg zu tun hat: Eine Abkühlung des „heißen Herbstes“ erleben die Leipziger höchstens beim plötzlich frühwinterlichen Wetter.

Wie kommen also Landespolitiker in Sachsen und Thüringen zu ihrer Einschätzung, die Protestwelle würde abebben? Lesen Sie die Gründe gern hier nach. Sachsens Verfassungsschutzchef Dirk-Martin Christian bleibt jedenfalls zurückhaltend. Entscheidend, so Christian, sei jetzt, ob die milliardenschweren Entlastungen vor allem bei den Bürgern mit wenig Geld wirklich ankommen. Passiert das nicht, könnte der Doppel-Wumms von Kanzler Scholz doch noch zu einem krachenden Bumerang werden.

Hinzu kommt: Zu einer Debattenkultur sind viele in ihrem strikten „Freund-Feind-Denken“ weit entfernt. Dabei gibt es auch an den Leipziger Demo-Tagen nicht nur Schwarz und Weiß, sondern auch viele Grautöne des Protestes. Wie ein selbsternannter Friedensdemonstrant in Leipzig zwischen die Fronten gerät und sich zu Unrecht diffamiert fühlt, haben wir bereits am Samstag in einer Reportage ausführlich analysiert. Sie können den Text „Herr Rudolph will doch nur reden“ von Antonie Rietzschel gern hier noch einmal nachlesen. LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa hat dazu einen treffenden Kommentar geschrieben und fragt berechtigt nach: Könnte ein geordneter Austausch der Debattenkultur in unserer Stadt helfen? Und: Ließen sich bei einem solchen Gesprächsangebot vielleicht sogar Gemeinsamkeiten finden? Es wäre spannend, würden sich mehr Demonstranten und Gegendemonstranten als bisher auf eine Antwortsuche einlassen.

Trotz Wintereinbruchs in kurzen Sachen: Extremsportler Michael Broutschek lief auch am Sonntagmorgen in gewohnten Trainingssachen von Schierke zum Brocken. Der Laufsportler und Marathonläufer trainiert regelmäßig auf dem Harzgipfel und scheut dabei auch keine Kälte. Leichter Schneefall hat den Oberharz in eine weiße Landschaft verwandelt. Im Flachland endet das Winter-Intermezzo allerdings in dieser Woche. Zum ersten Advent wird es wieder deutlich milder. Foto: Matthias Bein/dpa © Quelle: dpa

Wird Strom wieder billiger? Gerade haben viele Stromversorger ihre neuen Preise an die Verbraucher verschickt. Für viele eine böse Bescherung kurz vor dem Advent. Doch es gibt einen Silberstreif Hoffnung: Die Preise sinken, die Situation an den Strombörsen entspannt sich etwas. Doch wann spüren das auch die für die Verbraucherinnen und Verbraucher? Gerade haben viele Stromversorger ihre neuen Preise an die Verbraucher verschickt. Für viele eine böse Bescherung kurz vor dem Advent. Doch es gibt einen Silberstreif Hoffnung: Die Preise sinken, die Situation an den Strombörsen entspannt sich etwas. Doch wann spüren das auch die für die Verbraucherinnen und Verbraucher? Die aktuellen Entwicklungen beim Strompreis finden Sie hier

Straßen dicht: Auch in dieser Woche beginnen in der Stadt wieder viele Baustellenarbeiten mit spürbaren Verkehrseinschränkungen. Wo genau gebaut wird und welche Straßen ab Montag besonders betroffen sind, Auch in dieser Woche beginnen in der Stadt wieder viele Baustellenarbeiten mit spürbaren Verkehrseinschränkungen. Wo genau gebaut wird und welche Straßen ab Montag besonders betroffen sind, lesen Sie in unserem aktuellen Baustellenreport nach.

Zu früh auf der Welt: Florentine und Katharina aus Bad Düben wurden zehn Wochen vor dem eigentlichen Termin geboren. Ein schwieriger Start ins Leben - trotz bester medizinischer Versorgung. Ihre Mutter erzählt zum Frühgeborenentag, wie sie den Kampf um das Leben für die beiden Mädchen annahm und wie sie trotz der vielen Schwierigkeiten anderen betroffenen Eltern machen will. Florentine und Katharina aus Bad Düben wurden zehn Wochen vor dem eigentlichen Termin geboren. Ein schwieriger Start ins Leben - trotz bester medizinischer Versorgung. Ihre Mutter erzählt zum Frühgeborenentag, wie sie den Kampf um das Leben für die beiden Mädchen annahm und wie sie trotz der vielen Schwierigkeiten anderen betroffenen Eltern machen will. Eine bewegende Geschichte, die LVZ-Reporterin Kathrin Kabelitz recherchiert hat

So geht Säggs‘sch: Er gilt als unbeliebtester Dialekt in Deutschland, als Jogginghose der Sprache. Aber warum eigentlich? Schließlich kennt der Sachse beim Sprechen viel Wortwitz und Weitsicht. Wie man nur hierzulande das Fischelante bomforzionös auf den Punkt bringt, Er gilt als unbeliebtester Dialekt in Deutschland, als Jogginghose der Sprache. Aber warum eigentlich? Schließlich kennt der Sachse beim Sprechen viel Wortwitz und Weitsicht. Wie man nur hierzulande das Fischelante bomforzionös auf den Punkt bringt, das hat LVZ-Kulturredakteurin Janina Fleischer sehr klug und unterhaltsam aufgeschrieben.

Weihnachtsmärkte in den Stadtteilen: Sie sind bereits in Weihnachtsmarktstimmung, suchen aber neben dem großen Trubel lieber die gemütliche Tradition? Vielleicht werden Sie ja statt in der City in den Leipziger Stadtteilen fündig. Mein Kollege Matthias Puppe hat eine tolle Übersicht erstellt: Von Connewitz bis Schönefeld gibt‘s alle Märkte mit allen Informationen. Sie sind bereits in Weihnachtsmarktstimmung, suchen aber neben dem großen Trubel lieber die gemütliche Tradition? Vielleicht werden Sie ja statt in der City in den Leipziger Stadtteilen fündig. Mein Kollege Matthias Puppe hat eine tolle Übersicht erstellt: Von Connewitz bis Schönefeld gibt‘s alle Märkte mit allen Informationen. Klicken Sie mal rein!

Wir haben ein bisschen Wetten laufen gehabt, dass als nächstes Protestthema die ‚Klimadiktatur’ kommen würde. Da konnte noch niemand ahnen, dass auf einmal der russische Angriffskrieg vor der Tür steht. Aber den hat man sich auch ganz schnell unter den Nagel gerissen und instrumentalisiert. Stephan Kramer Thüringens Verfassungsschutzpräsident auf die Frage, ob manchen fast egal ist, wogegen aktuell protestiert wird

Sting-Konzert - fällt aus! Gern hätten wir Sie an dieser Stelle zum längst überfälligen Auftritt des britischen Sängers Sting geschickt. Doch das Konzert in der Leipziger Arena an diesem Montagabend fällt erneut aus. Zum inzwischen vierten Mal! Gern hätten wir Sie an dieser Stelle zum längst überfälligen Auftritt des britischen Sängers Sting geschickt. Doch das Konzert in der Leipziger Arena an diesem Montagabend fällt erneut aus. Zum inzwischen vierten Mal! Ein kleines Trostpflaster aber gibt es noch für die gebeutelten Sting-Fans im nächsten Sommer

Was bewegt die Kulturförderung? Am Montag findet im Felsenkeller der Auftakt zur mehrwöchigen Am Montag findet im Felsenkeller der Auftakt zur mehrwöchigen Podiumsreihe „KulturKollaps“ statt. Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) diskutiert bei diesem ersten Termin mit dem Soziologen Dieter Haselbach und dem Publikum über den kulturpolitischen Förderbetrieb. Los geht es um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, es wird um Anmeldung unter der E-Mail-Adresse buero@kulturkollaps.de gebeten.

Was rettet den Auwald? Es ist Leipzig wichtigstes Biotop - und ist zugleich durch Klimaveränderungen gefährdet. Es ist Leipzig wichtigstes Biotop - und ist zugleich durch Klimaveränderungen gefährdet. Konzepte zur Rettung des Auwalds liegen vor, aber bringen die Maßnahmen auch den gewünschten Erfolg? Sachsens Umweltminister Wolfram Günther ist am Montagvormittag vor Ort und dikutiert mit Experten die Pläne zur Rettung des Auwalds.

