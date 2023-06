﻿Kündigungen, rüde Führung, kein Respekt: Massive Konflikte am Klinikum St. Georg

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

so kann es nicht weitergehen am Klinikum St. Georg in Leipzig - nicht, nach all dem, was die umfassenden Recherchen meines Kollegen Björn Meine zu Versäumnissen auf Ebene der Geschäftsführung an Leipzigs zweitgrößtem Krankenhaus ergeben haben. Offensichtlich gibt es seit Jahren am St. Georg großen Frust und erheblichen Ärger zwischenmenschlicher Natur.

In der - nun öffentlichen - Kritik steht ein Führungssystem, das „autokratisch“ sei, von fehlendem Respekt und mangelnder Wertschätzung ist die Rede - von einem „Führungsstil aus dem letzten Jahrhundert“. Es mangele seitens der Geschäftsführung erheblich an Empathie. Zustände also, in denen Fachärzte nachweislich nicht länger arbeiten wollten. Es kam zu Kündigungen.

Ein Beispiel: Vier Jahre lang hat es Dr. Thomas Köhnlein am St. Georg ausgehalten – dann warf er hin. „Der Anblick von Kollegen, die in ihrem Frust versunken waren“, habe den Ausschlag für seine Kündigung gegeben. Der Privatdozent und Lungenexperte war 2014 als Chefarzt für Pneumologie an die Robert-Koch-Klinik des Klinikums St. Georg gekommen. 2018 ist er wieder gegangen.

Bild des Tages

Der Leipziger Zootierpfleger Jörg Gräser unterhielt bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach seiner Versetzung gut 300 Fans im Publikum . Er trat bei der Lesung in Limbach-Oberfrohna locker und gelöst auf. © Quelle: Kerstin Decker

„Die Fans geben mir Kraft“ - Erster öffentlicher Auftritt von Jörg Gräser: LVZ-Reporterin Kerstin Decker war mit dabei.

Das war sonst wichtig





In Leipzig: Bei der Fortsetzung des 10. Ordentlichen Gewerkschaftstag der GEW Sachsen soll ein neuer Landesvorstand soll gewählt werden. Im Anschluss gibt es eine Podiumsdiskussion mit Sachsens Kultusminister Christian Piwarz

Leipzig: In der Osthalle des Hauptbahnhofes findet im Rahmen des Leipziger Bachfestes das Nachwuchsfestival „Bachspiele“ statt. Bereits zum elften Mal hält das Nachwuchsfestival Einzug im Hauptbahnhof und erlaubt es jungen Künstlern und Künstlerinnen drei Tage lang, die imposante Osthalle in ihren Konzertsaal zu verwandeln.

Auftakt im Zivilprozess gegen eine Klimaaktivistin nach Blockade am Flughafen Leipzig/Halle Die Frau soll im Juli 2021 eine Zufahrtsstraße zum Betriebsgelände des Hauptterminals des Flughafens Leipzig blockiert haben. Dadurch sollen Mitarbeiter des Flughafens am rechtzeitigen Dienstbeginn gehindert worden, Flüge verspätet gestartet und Anschlussflüge verpasst worden sein. Als Klägerin trete die DHL-Tochter DHL Hub Leipzig GmbH auf und verlangt für den finanziellen Schaden einen Schadenersatz von rund 84.000 Euro.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben einen entspannten Donnerstagabend,

Ihre Ina Schwarzbrunn,

Chefin vom Dienst

