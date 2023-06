Neue SPD-Spitze in Leipzig: Irena Rudolph-Kokot kündigt ihren Rückzug an

Leipzig. Die Leipziger SPD-Chefin Irena Rudolph-Kokot kandidiert nicht erneut für den Vorsitz ihrer Partei. Sie bildete während der vergangenen zwei Jahre gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten Holger Mann die Doppelspitze im Stadtverband. Anstelle von Rudolph-Kokot wird sich am kommenden Samstag Stadträtin Christina März für das künftige Führungs-Duo zur Wahl stellen, teilte die Partei am Donnerstag mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leipziger SPD-Chefin will für den Landtag kandidieren

Statt auf lokaler Ebene in Leipzig sucht Irena Rudolph-Kokot nun offenbar neue Herausforderungen auf Landesebene. Wie sie am Donnerstag mitteilte, wolle sie im kommenden Jahr für den achten sächsischen Landtag kandidieren.

Im Rückblick zog Rudolph-Kokot ein positives Fazit. „Vieles ist in den letzten Jahren gut gelungen“, so die scheidende Leipziger SPD-Vorsitzende. Die Arbeit der Vorstände sei in ihrer Amtszeit transparenter und damit der Zugang zum Mitgestalten leichter geworden. Außerdem sei die Parität auf vielen Ebenen eingeführt worden. Bei der vergangenen Wahl hatte sich der SPD-Stadtverband erstmals dazu entschlossen, sich auch von einem gemischt-geschlechtlichen Duo führen zu lassen. „Mehr geht immer, nur im Ehrenamt ist alles auch eine Frage der Zeit und Kraft“, begründete sie ihre Entscheidung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Am kommenden Samstag treffen sich die Delegierten der SPD zum Stadtparteitag im Sitzungssaal des Neuen Rathauses. Dort werden neben dem 15-köpfigen Vorstand des Stadtverbandes außerdem die Antidiskriminierungsbeauftragten, die Delegierten für den Landesparteitag und Landesparteirat neu gewählt.

LVZ