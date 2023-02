﻿Kürzung bei Langzeitarbeitslosen setzt ein falsches Signal

Leipzig. Bei aller Zufriedenheit über den Leipziger Arbeitsmarkt, der sich auch in Krisenzeiten als robust erweist, kommt in der politischen Debatte ein Aspekt doch häufig viel zu kurz: Mehr als 14.000 an sich erwerbsfähige Leipzigerinnen und Leipziger gehen zum Teil schon seit vielen Jahren keiner Beschäftigung mehr nach, sind dem Arbeitsmarkt nicht selten geradezu entwöhnt. Eine Absurdität in Zeiten, da Fachkräfte überall in der Wirtschaft fehlen. Dass der Bund vor diesem Hintergrund jetzt auch noch die Mittel der Jobcenter für die Eingliederung dieser Menschen in den zweiten Arbeitsmarkt kürzt, ist völlig unverständlich.

Die Arbeitsgelegenheiten, die auf die Hälfte zusammenzustreichen sich nun das Leipziger Jobcenter gezwungen sieht, sind für viele Langzeitarbeitslose der einzige Weg, überhaupt wieder Tritt zu fassen und in einen strukturierten Tagesablauf zurückzufinden, in dem Beschäftigung einen wichtigen Teil ausmacht. Ganz abgesehen davon, dass Projekte wie etwa der Möbeldienst der Caritas für Bedürftige einen hohen sozialen Wert haben, der nach rein marktwirtschaftlichen Maßstäben gar nicht funktionieren kann.

Nur ein Viertel der Projekt-Gelder kommt bei Arbeitslosen an

Budgetkürzung, folglich weniger Angebot – mit dieser Kausalität setzt Beschäftigungspolitik allerdings das falsche Signal. Wenn von 5,5 Millionen Euro, die für Arbeitsgelegenheiten bereitstehen, gerade mal ein Viertel bei den Erwerbslosen ankommt, der Rest aber in Verwaltung und Organisation der Beschäftigungsmaßnahmen fließen – dann sind Zweifel am richtigen Mitteleinsatz durchaus angebracht.