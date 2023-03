﻿Kultschriftzug der Milchbar Pinguin erstrahlt erneut in Leipzig

Im Talk: Klartext und Anekdoten von Waldemar Hartmann in der LVZ-Kuppel

Am Donnerstag begrüßt Guido Schäfer die TV-Legende Waldemar Hartmann anlässlich seines 75. Geburtstages in der LVZ-Kuppel zum Talk. Rudi Völler, Reiner Calmund und Co. grüßen per Video.