﻿Gewandhaus, Oper & Co – wie Leipzig die Hochkultur mit Millionen stärkt

Die Corona-Jahre haben auch der Leipziger Hochkultur stark zugesetzt. Gewandhaus, Oper, Schauspielhaus mussten an ihre finanziellen Grenzen gehen. Von der Stadt gibt es jetzt Sicherheiten bis 2026, der Stadtrat stimmte den Millionen-Zuschüssen aus dem Haushalt fast einstimmig zu. OBM Jung reagierte erleichtert.

Leipzig. Die Leipziger Hochkultur erhält auch in den nächsten Jahren Millionen-Zuschüsse aus dem Stadthaushalt. Der Stadtrat stimmte am Mittwochabend in seiner Sitzung nahezu einstimmig für eine entsprechende Vorlage unter Federführung von Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke). Demnach bekommen Gewandhaus, Oper, Schauspiel, Theater der Jungen Welt (TdJW) und Musikschule als städtische Eigenbetriebe in diesem Jahr über 103 Millionen Euro für ihren Spielbetrieb und erhalten damit wirtschaftliche Planungssicherheit.