Vom Song-Festival bis zum Sommernachtstraum: 9 Tipps für die neue Woche in Leipzig

Leipzig. Der Sommer ist sehr lang, es sind Ferien, aber die Kultur steht in Leipzig nie still. Folgende Veranstaltungen empfehlen wir vom 23. bis 30. Juli besonders:

20. Leipziger Songfestival im Lene-Voigt-Park

Wochentipp: Beim Singer/Songwriter-Open Air im Reudnitzer Lene-Voigt-Park präsentieren Mühlstraße 14 und Die Liedertour am Donnerstag das Trio Wollenberg/Müller/Hanke mit Blues, Balladen und Chansons. Der Komponist und Gitarrist Carlos Mieres aus Uruguay und der tschechische Saxophonist Joe Kučera bringen Mauer Blues auf die Bühne. Im eingemauerten West-Berlin trafen sich in den 70er- und 80er-Jahren Musiker vieler Nationen – so auch Kučera und Mieres. Beide Auftritte finden von 20 bis 22 Uhr statt. Am Freitag stehen von 18.30 Uhr bis 22 Uhr Maria Schüritz/Holger Saarmann/Paula Linke/Nora Beisel auf der Bühne, gefolgt von Peter Braukmann & Bernd Pakosch mit Nadine Maria Schmidt. Karten gibt es an der Abendkasse, Informationen auf www.muehlstrasse.de

Joe Kučera (CZ) und Carlos Mieres (URY) spielen Mauer-Blues im Lene-Voigt-Park. © Quelle: Liedertour

Neue Ausstellung im Bach-Museum

Sonntag: Vor 300 Jahren wurde ein neues Kapitel der Musikgeschichte aufgeschlagen: Leipzig wählte Johann Sebastian Bach zum Thomaskantor. Akt 2 der dreiteiligen Jubiläumsausstellung „Bühne frei für Johann Sebastian Bach“ widmet sich Bachs Suche nach Vollkommenheit. Mit vielen Klangbeispielen, 3D-Hörspielen und interaktiven Stationen entführt die neue Ausstellung im Bach-Museum in die Geheimnisse von Bachs bahnbrechenden Werken. Das Museum (Thomaskirchhof 15/16) ist von 10–18 Uhr geöffnet.

Das Bach-Museum ist mit dem großen Komponisten „Auf der Suche nach Vollkommenheit“. Die Ausstellung ist Teil des Jubiläums „Bach 300". © Quelle: Wolfgang Sens

Leléka bei den Konzerten am Bachdenkmal

Montag: „Leléka“ ist ein junges multikulturelles Berliner Quartett um die ukrainische Sängerin Viktoria, deren Stimme den Charakter und die Atmosphäre der Musik der Band prägt. Ihre Klangwelt reicht von dynamisch groovenden Passagen bis zu zarten Folk-Balladentönen und hat ihnen bereits Preise beschert. Um 19 Uhr spielen sie auf dem Thomaskirchhof, bei schlechtem Wetter in der Thomaskirche. Eintritt frei, Spende erwünscht.

Die ukrainische Band Leléka tritt schon mal im Garten auf, am Montag spielen sie am Bachdenkmal. © Quelle: Anja Schneider

Rasanter Spaß nach Jane Austen – Sommertheater in der MB

Dienstag: Um ihre Zukunft zu sichern, muss Mrs. Bennet ihre fünf Töchter schnell unter die Haube bringen. Als sich ein gutsituierter Junggeselle auf dem benachbarten Anwesen einquartiert, scheint die Sache zu laufen. Dummerweise haben die Töchter ihre eigenen Vorstellungen. „Stolz und Vorurteil* (*oder so)“, das Sommertheater der Cammerspiele nach Jane Austens Klassiker, wird aus Sicht der Bediensteten erzählt. Es beginnt um 20 Uhr in der Moritzbastei. Karten (ca. 13-28 Euro): Abendkasse

Das Sommertheater der Cammerspiele – mit Ana Pauline Leitner, Marie Wolff, Jennifer Demmel, Lysann Schläfke, Karoline Günst (v.l.) © Quelle: Maximilian Teucher

„Die Rumba-Therapie“ im Open Air Kino in der Spinnerei

Mittwoch: Tony, Mitte fünfzig, ist ein einsamer Wolf, der als Schulbusfahrer im Pariser Umland arbeitet. Nach einem Herzinfarkt beschließt er, seine Tochter Maria aufzusuchen, die als Tanzlehrerin arbeitet. Tony möchte ihr näher kommen und meldet er sich unter falschem Namen zum Rumba-Kurs an. Weil sie ihn zunächst nicht aufnimmt, trainiert er bei seiner Nachbarin. „Die Rumba-Therapie“ läuft um 21.30 Uhr im Open Air Kino in der Spinnerei. Karten (7 Euro) gibt es an der Abendkasse.

Tony muss bei seiner Nachbarin ins Rumba-Trainingslager. © Quelle: Arnaud Borrel

Meigl Hoffmann mit Mona Lisa im Sommerkabarett der Pfeffermühle

Donnerstag: Meigl Hoffman tritt als Museums-Wärter Manfred Subbotnik vors Publikum – die Aufsicht mit der Draufsicht. Hinter ihm hängt die Mona Lisa, vor ihm liegen Land und Leute und in ihren Armen die Probleme der Zeit. Am Donnerstag, 20 Uhr, ist das Stück „Geölter Witz – Am Rahmen der Mona Lisa“ in Webers Hof (bei Regen im Haus in der Katharinenstraße 17) zu erleben. Karten (30 Euro) gibt es an der Abendkasse und unter Tel. 0341 9603196; www.kabarett-leipziger-pfeffermühle.de

Meigl Hoffmann in seinem Programm „Geölter Witz – Am Rahmen der Mona Lisa“. © Quelle: André Kempner

„Sommernachtstraum“ in Wagners Hof

Freitag: Der „Sommernachtstraum“ gilt als eine der traurigsten Komödien Shakespeares. Nicht so beim Frauenzimmertheater in Wagners Hof: Hier wird gelacht und die Liebe gefeiert – natürlich mit der gebotenen Ernsthaftigkeit. Bei Shakespeare spielten Männer auch die Frauenrollen, hier spielen die vier Frauen alle Männer, insgesamt 20 Rollen. Los geht es am Richard-Wagner-Platz 1 um 20.30 Uhr, Karten gibt es unter Tel. 0176 29485677 oder info@frauenzimmertheater-leipzig.de

In Wagners Hof spielt das Frauenzimmertheater Shakespeares „Sommernachtstraum“. © Quelle: Anna Schroedter

„Ziemlich beste Freunde“ beim BachOrgelFestival

Samstag: Beim BachOrgelFestival geht es am Samstag um 100 Jahre Freundschaft. Zum Gedenken an das gemeinsame Konzert von Gerard Bunk (1888–1958) und Günther Ramin (1898–1956) am 15. April 1923 in der Thomaskirche spielen Christian Drengk, Kantor und Organist an St. Reinoldi Dortmund, und Thomasorganist Johannes Lang Werke von Bach, Mozart, Bunk, Schumann und Reger. Das Konzert unter dem Titel „Ziemlich beste Freunde“ beginnt um 15 Uhr. Karten (15/10/5 Euro) gibt es unter anderem an der Tageskasse.

Günther Ramin bei einer Probe mit den Thomanern © Quelle: © Stadtgeschichtliches Museum Leipzig

„Kunst grenzenlos“ mit Musik und Tanz im Tapetenwerk

Sonntag: „Kunst grenzenlos“ ist eine Ausstellung von Künstlerinnen und Künstlern mit Fluchterfahrungen, die bis 5. August im Leipziger Tapetenwerk (Lützner Str. 91) gastiert. Zu sehen sind Malerei, Skulptur und Videos von 19 Künstlerinnen und Künstlern aus 9 Ländern. Umrahmt wird die Schau von 14 bis 0.00 Uhr mit einem Programm aus Lyrik, Lesungen, Film und Live-Musik. Am Sonntag finden in der Ausstellung Workshops (16-18 Uhr), eine Lesung (17-19 Uhr), Live-Musik (DJ), Tanz und Party statt.

Im Tapetenwerk ist vom 29.7. bis 5.8. die Ausstellung „Grenzenlos“ mit umfangreichem Programm zu sehen. © Quelle: André Kempner

