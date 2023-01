Das sagen Leipziger Schüler zum „KulturPass“

Zwei Jahre lang lief aufgrund der Corona-Pandemie sehr, sehr wenig in Sachen Kultur. Mit dem „KulturPass“ will die Bundesregierung Jugendlichen nun wieder mehr davon ermöglichen. 200 Euro für alle 18-Jährigen, das ist der Plan. Kommt der an? Wir haben nachgefragt.