In der Alten Nikolaischule wurden erstmals gleich vier Hieronymus-Lotter-Preise vergeben. Wunderschöne Villen dominierten den Wettbewerb 2022, bei dem die Leipziger Kulturstiftung als Auslober auch eine bemerkenswerte Neuerung eingeführt hat.

Leipzig. Auch in der Denkmalpflege gibt es immer wieder Neues. Am Mittwoch lüftete die Leipziger Kulturstiftung das Geheimnis, wer den begehrten Hieronymus-Lotter-Preis für die besten Altbausanierungen in diesem Jahr gewonnen hat. Erstmals wurden in der Aula der Alten Nikolaischule gleich vier tellergroße Bronzeplaketten an die gleichberechtigten Sieger überreicht.