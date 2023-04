﻿„Wir wollen bleiben, wie wir sind“: Das sind die Pläne für Leipzigs neuestes Sterne-Restaurant

Leipzig. Aufregende Zeiten für Michael Bauß, den Inhaber des Schleußiger Kuultivo. Dabei ist für seine Familie und ihn momentan eigentlich Erholung angesagt: Seit anderthalb Wochen urlauben sie in Dubai. Doch der „Guide Michelin“ zeichnete das Restaurant mit Chefkoch Klaus Schunack am Dienstagabend überraschend mit einem Stern aus. Seither hat Michael Bauß bei allen Urlaubsausflügen das Mobiltelefon im Blick.

Wenn Sie gewusst hätten, dass Ihr Restaurant ausgerechnet jetzt einen Stern erhält, hätten Sie dann anders gebucht?

Wahrscheinlich ja. Die Idee zu dem Urlaub war spontan. Freunde von uns leben hier. Sie sind in Europa und haben uns angeboten, solange ihr Haus zu hüten. Zwei, drei Tage nach dem Abflug kam die Einladung vom „Guide Michelin“. Damit haben wir Null-Komma-Null-Null-Null gerechnet und auch keine Erfahrung gehabt, was das überhaupt bedeutet. Eine absolute Achterbahn der Gefühle. Bekommen wir einen Stern? Nein, das können wir uns nicht vorstellen. Ist es die Auszeichnung „Bib-Gourmand“ für das Preis-Leistungs-Verhältnis? Das fänden wir super, aber dafür wird man ja nicht eingeladen, oder? Werden auch Leute eingeladen, die am Ende gar nichts kriegen? Als ich am Dienstag hier in Dubai den Livestream verfolgte, hatte ich bis zum Schluss Restzweifel – bis Klaus endlich die Kochjacke trug.

Zur Person Michael Bauß wurde 1987 in Freiburg im Breisgau geboren und ist dort aufgewachsen. Nach der Ausbildung zum Koch arbeitete er rund zehn Jahre lang im Handel und in der gehobenen Gastronomie. 2018 kam er nach Leipzig und gründete eine Familie. Mittlerweile haben seine Lebensgefährtin und er ein vierjähriges sowie ein fünf Monate altes Kind. Im Leipziger Osten hob er das Miet-Restaurant „Gastgeber“ aus der Taufe, in dem man als werdender Gastronom ein Konzept für einen begrenzten Zeitraum ausprobieren konnte. Dort lernte Bauß den Koch Alessandro Porcelli kennen. Gemeinsam gingen sie im Februar 2020 in der Könneritzstraße 24 mit dem „Kuultivo“ an den Start. Mittlerweile ist Porcelli ausgestiegen, dafür wechselte Klaus Schunack aus Osnabrück nach Leipzig, um hier die Küche zu leiten.

Hatten Sie denn im Kuultivo auf einen Stern hingearbeitet?

Wir waren kurz davor zu überlegen, ob wir darauf hinarbeiten wollen. Anfang des Jahres nahm uns der „Guide Michelin“ online als Empfehlung auf. Das war für uns ein Riesenerfolg, und wir wussten daraufhin, dass wir irgendwann getestet werden. Wir wollten uns demnächst zusammensetzen und nachdenken, wie wir damit umgehen. Aber dass es bereits jetzt einen Stern geben würde – damit hatte niemand von uns gerechnet.

„Wir sind eher unprätentiös, entspannt, familiär“

So ein Stern kann sich auch als Bürde herausstellen. Ist es trotzdem eine freudige Überraschung?

Ich empfinde den Stern umso mehr als Auszeichnung, als wir es eben nicht darauf abgesehen hatten. Wir wollen bleiben, wie wir sind und wer wir sind. Ich hoffe, wir können den Stern als Auszeichnung der Arbeit sehen, die wir geleistet haben, ohne dass er uns zwingt, künftig etwas zu sein, das wir nicht wollen oder können.

Chefkoch Klaus Schunack, frisch mit einem Michelin-Stern prämiert, bei der Vorbereitung des Menüs im Schleußiger Restaurant Kuultivo. © Quelle: André Kempner

Wie sind Sie denn?

Wir versuchen ein bisschen anders, cooler zu sein. Für ein Restaurant auf dem Niveau sind wir wohl eher unprätentiös, entspannt, familiär. Das Ziel ist, dass sich unsere Tür auch für junge Leute öffnet. Für Menschen, die keine Erfahrung mit gehobener Gastronomie haben und für die das alles zu kompliziert erscheint: der hohe Preis und dass man sich überlegen muss, was man anzieht, wie man sich vornehm benimmt. Wir richten den Fokus nicht auf das Drumherum, sondern auf die Qualität auf dem Teller. Und die entsteht bei uns eher nicht wie sonst oft in der Sterne-Küche über Top-Produkte wie Hummer, Steinbutt oder Gänseleber, die teuer eingekauft und natürlich auch teuer verkauft werden. Vielmehr ist unser Chefkoch Klaus Schunack überzeugt davon, mit seinem Handwerk zu punkten.

„Bisher war das Kuultivo ein Ritt auf Messers Schneide“

Das Vier-Gänge-Menü kostet aktuell 60 Euro. Wird das Kuultivo teurer werden?

Das Konzept, durch den Verzicht auf teure Top-Produkte erschwinglich zu bleiben, verfolgen wir weiter. Natürlich müssen wir wirtschaften. Bisher war das Kuultivo ein Ritt auf Messers Schneide. Drei Wochen nach der Eröffnung gab es den ersten Corona-Lockdown. In unseren ersten zwei Jahren hatten wir nur ein Jahr wirklich auf, danach folgten der Krieg in der Ukraine und die Preiserhöhungen. In all der Zeit haben wir unsere Qualität allmählich entwickelt. Das erste Menü boten wir im Oktober 2021 für 36 Euro an. Seither sind wir mit jedem Menü ein bisschen teurer geworden, aber auch immer ein bisschen besser. Und wir liegen preislich immer noch weit unter allen anderen Leipziger Sterne-Restaurants. Unsere Entwicklung soll sich fortsetzen, notgedrungen wird das auch die Preise betreffen. Wenn der Stern aber dazu führt, dass wir immer voll sind, lassen sich die Einkäufe leichter kalkulieren. Das hilft auch bei der Preisgestaltung.

Bis auf Weiteres ist Ihr Restaurant mit seinen knapp 30 Plätzen jedenfalls ausgebucht. Begann der Ansturm gleich nach der Bekanntgabe?

Allein in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gab es knapp 100 Reservierungen und Wartelisten-Einträge. Aber eigentlich hatte der Andrang bereits ein paar Tage vorher angefangen. Seit in der LVZ vergangene Woche erwähnt wurde, dass wir zu den möglichen Anwärtern gehören, ging es mit den Reservierungen deutlich hoch. Davor hatten wir aber auch keinen Grund, uns zu beschweren. An den Wochenenden waren wir immer voll, manchmal mit Warteliste, und unter der Woche gut besucht. Jetzt haben wir Wartelisten-Einträge für zwei Monate. Das ist schon verrückt.

Klein, fein, unprätentiös: das Sterne-Restaurant „Kuultivo“ mit seinen knapp 30 Plätzen. © Quelle: André Kempner

Wollen Sie von vier Gängen auf größere Menüs erweitern?

Das ist irgendwann der Plan, aber noch Zukunftsmusik. Heute und in den nächsten Tagen bieten wir angesichts des enormen Andrangs, des Drucks und der vielen Nebenschauplätze ausschließlich unser Vier-Gänge-Menü an. Das À-la-Carte-Angebot ist vorerst gestrichen. Der Aufwand, es vorzubereiten, und das Risiko, Lebensmittel wegwerfen zu müssen, sind einfach zu groß. Die meisten Gäste wählen eh das Menü. Es hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.