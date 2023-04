﻿So schmeckt’s im neuen Leipziger Sterne-Restaurant

Im Kuultivo in Schleußig darf sich Chefkoch Klaus Schunack einen Michelin-Stern an die Kochjacke heften. Für 60 Euro gibt es in Leipzigs kleinstem Gourmet-Lokal ein Vier-Gänge-Menü. Was bekommt man dafür? LVZ-Gastro-Expertin Petra Mewes hat Küche und Service getestet.

Leipzig. Der Michelin-Guide, weltweit der „gefürchtetste“ Restaurant-Führer, startet offensichtlich in eine neue Ära. Es wurde Zeit, denn sonst kann mit dem dicken, roten Wälzer bald keiner mehr etwas anfangen. Weiße Handschuhe beim Auflegen silberner Besteckteile? Weiße Stoffservietten kunstvoll zur „Bischofsmütze“ gefaltet? Eine dicke Weinkarte? Alles nett zu haben, aber ist es wirklich das, was die Welt braucht?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn die sogenannte gehobene Gastronomie auf Zukunft schalten will, muss sie jüngere Zielgruppen ins Visier nehmen. Das haben offensichtlich auch die Experten des Michelin verstanden. Und es hat ihren Weg einmal mehr nach Leipzig geführt, ins Restaurant Kuultivo, ein kleines, mit Holzmobiliar schlicht eingerichtetes Lokal samt offener Küche, das sich nicht zuletzt dank der lockeren, eher unkonventionellen Atmosphäre großer Beliebtheit erfreut. Und nun hat die Küche um Chefkoch Klaus Schunack von den Michelin-Testern einen Stern erhalten.

Schlicht und eher unkonventionell: Blick ins Kuultivo in der Könneritzstraße in Leipzig. © Quelle: Andre Kempner

Dieses Symbol bedeutet offiziell: „Küche voller Finesse – einen Stopp wert!“ Genau das weckt hohe Erwartungen bei kundigen Gästen, die nicht nur in Leipzig, sondern auch überregionale Vergleiche ziehen. Und während sich so manche Köchinnen und Köche jahrelang ehrgeizig und mit hohem Aufwand (auch im Service) dafür ins Zeug legen, hat das Team hier gar nicht daraufhin gearbeitet, wie Inhaber Michael Bauß versichert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Offene Küche zeigt Transparenz

Der Besuch hier, schon länger geplant, fand ausgerechnet am Tag nach der Preisverleihung in Karlsruhe statt. Den Köchen, drei an der Zahl, ist die lange Nacht der Sterne nicht anzusehen. Mit ruhiger Hand versehen sie ihren Dienst, egal wer da gerade reserviert hat und ihnen auf die Finger schaut.

Mit der Begrüßung trägt die Bedienung eine unbeschriftete Weinflasche mit Wasser zum Tisch. Es liegen nicht viele Besteckteile darauf, die zum großen Menü animieren sollen. Hier gibt es eins mit vier Gängen zu 60 Euro – das preiswerteste in einem Sterne-Lokal, das die Schreiberin dieser Zeilen je erlebt hat – in Leipzig, in Deutschland und weit darüber hinaus.

In der Regel, und so auch hier, zeigt sich an so einem Menüvorschlag sehr gut, was die Küche draufhat. Lässt sich daran doch ablesen, welche Zutaten zum Einsatz kommen und in der Speisenfolge am besten miteinander harmonieren. Das À-la-Carte-Geschäft, also die freie Auswahl, ist derzeit ausgesetzt. Das minimiert bei dem aktuell besonders großen Interesse den Aufwand für die Crew.

Die Vorspeise: Sauerteigbrot mit Butter und weiteren „Kleinigkeiten“. © Quelle: Corinna Mehl

Kuultivo-Menü: Sauerteigbrot, Elbweiderind, Heilbutt

Das Mahl startet mit dicken Scheiben Sauerteigbrot, dazu gibt’s eine leichte Salzbutter mit Senfsamen und Kleinigkeiten wie Gemüse-Boullion oder Langos-Kugeln mit gehobeltem, luftgetrocknetem Schinken. Die Vorspeise, ein auf der Haut gegartes, knuspriges Filet vom Heilbutt auf feiner Eigelbcreme und gedünstetem Wirsing mit in Madeira eingelegten Pilzen und Pilz-Kaffee-Jus, wird lauwarm serviert – auf Nachfrage in voller Absicht. Kann man machen, aber die einzelnen Komponenten hätten ihr Aroma mit ein paar Grad mehr Temperatur einfach besser entfalten können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das gelingt hervorragend beim nächsten Teller, auf dem ein mit gebratenem Blumenkohl gefüllter Raviolo und fermentierte Rettich-Scheiben drapiert sind, gut zusammengeführt durch einen lockeren, mit der Gewürzmischung Vadouvan raffiniert veredeltem Schaum. Im Hauptgang gefällt die kräftige Note der rosa gegarten Tranche vom Elbweiderind, exzellent kombiniert mit Roter Bete, Zwiebel, grüner Shiso- und Balsamico-Jus.

Die Hauptspeise: rosa gegarte Tranche vom Elbweiderind, kombiniert mit Roter Bete, Zwiebel, grüner Shiso- und Balsamico-Jus. © Quelle: Corinna Mehl

Hohe Ehre weckt hohe Erwartungen

Der Service macht seine Sache gut, ist aber ein Beleg dafür, dass der Michelin offensichtlich einen weicheren Kurs fährt, statt auf die strengen, in der gehobenen Liga üblichen Regeln zu pochen: Der Kellner weiß über jeden seiner Weine Interessantes zu berichten, aber auf der Karte stehen auch nur sechs Weiße, fünf Rote und drei „Bubbles“, sprich Sparklings. Bei der hier für 25 Euro angebotenen Weinbegleitung macht man nichts falsch, denn zu jeder Speise fließt so der jeweils passende Tropfen ins Glas. Das sind hier nacheinander ein Winzersekt der Pfälzer Kellerei Andres & Mugler, ein ungefilterter Weißburgunder von Marcus Hees an der Nahe und ein naturtrüber Yello Muscat by Matic Wines in Slowenien. Eine gute Auswahl. Allerdings irritiert, dass alle nacheinander in das gleiche Glas gegossen werden. Erst zum Fleischgang gibt es ein neues Glas für den Rackham von Laurent Cazottes aus Villeneuve-sure-Vère, einen kräftigen Rotwein.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dem zweiten Gast am Tisch, auf nichtalkoholische Getränke fokussiert, werden naturtrüber Apfel-, Orangen- oder Rhabarbersaft angeboten. Das enttäuscht dann doch, zudem die Weinbegleitung an dieser Stelle endet. Zum Dessert, fruchtigem Sorbet und Kompott von Blutorangen, sehr raffiniert mit Kirschholz, Ricotta, Schokolade und Olive aromatisert, ist nichts vorgesehen. Die weibliche Bedienung, nach einem edelsüßen Wein befragt, überlegt zwar, meint dann aber, dass „sie nichts Passendes hat“. Zumindest ein Digestif sollte doch den Nachtisch und damit das gesamte Mahl abrunden.

Chefkoch Klaus Schunack führt im Kuultivo die Regie in der Küche. © Quelle: Andre Kempner

Fazit: Genussbereite Gäste mit Freude an einer kreativen, frischen Küche ganz ohne viel Bohei ringsum, kommen hier voll auf ihre Kosten. Wer das volle Programm eines Sterne-Lokals erwartet, bleibt ob der hohen Ehrung etwas ratlos zurück. Zumal der Michelin ja auch den sogenannten „Bib-Gourmand“ für „hervorragende Menüs zu einem besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis“ verleiht. Diese Auszeichnung hätte der Crew im Kuultivo als adäquate Anerkennung ihrer Leistungen sicher stark entsprochen – als erster Schritt und Motivation beim weiteren Aufstieg in den „Koch-Olymp“.