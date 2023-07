Top 5

Lärmkartierung in Leipzig: Diese Straßen sind besonders laut

Die Lautstärke wird nur an besonders stark befahrenen Straßen gemessen. In Leipzig sind fünf Straßen von über 80 Dezibel dauerhaft betroffen – dieser Lärm entspricht ungefähr einem Rasenmäher. (Symbolbild)

Wer an Lärm in Leipzig denkt, dem fällt vielleicht zuerst der Flughafen Leipzig/Halle ein. Doch auch der Straßenverkehr der Stadt hat es in sich. Auf diesen fünf Straßen ist es besonders laut.