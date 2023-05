Verkehrslärm? Leipziger sollen Geld für Schallschutzmaßnahmen bekommen

Leipzig. Die Stadt Leipzig will Anwohnerinnen und Anwohner vielbefahrener Straßen künftig mit bis zu 5.000 Euro bei Lärmschutzmaßnahmen am Wohngebäude unterstützen. Das Angebot richte sich primär an Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte. Bevor Betroffene ihre Förderanträge an das Amt für Umweltschutz stellen könnten, müsse die entsprechende Fachförderrichtlinie aber noch in der Ratsversammlung beschlossen sowie im Amtsblatt der Stadt Leipzig veröffentlicht werden.

„Die Zuschüsse zielen auf die Dämmung von Fenstern, Balkon- oder Terrassentüren, Loggien und Zusatzeinrichtungen ab“, hieß es aus der Stadtverwaltung. Sie könnten aber auch den Einbau von schallgedämmten Rollladenaufsatzkästen oder schallgedämmte Lüftungsanlagen finanzieren.

Lärmschutz für Wohnzimmer, Schlafzimmer und Wohnküche

Das Programm soll jedes Jahr insgesamt 200.000 Euro für Umbaumaßnahmen in privaten Aufenthaltsräumen mit mehr als 10 Quadratmetern zur Verfügung stellen. Die Maßnahmen in Wohnzimmer, Schlaf- und Kinderzimmer sowie in Wohnküchen will die Stadt dabei zu 75 Prozent, maximal jedoch mit bis zu 5.000 Euro pro Wohneinheit, übernehmen.

Voraussetzung sei ein an der jeweiligen Gebäudeseite nachweisbarer Lärmpegel von mindestens 65 Dezibel am Tag und 55 Dezibel in der Nacht. Die Dezibelgrenzen sind seit Oktober 2022 im Lärmaktionsplan festgelegt. Weitere Informationen zum Thema stellt die Stadt auf ihrer Website unter www.leipzig.de/laerm zur Verfügung.