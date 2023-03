Campingstühle, Angelausrüstung – und alles, was nicht in die Wohnung passt: Marcus Eichhorn in seiner gemieteten Selbstlagerbox beim Unternehmen „MyPlace“

Anbieter von Lagerräumen versprechen in Leipzig sicheren und erschwinglichen Stauraum – oft ohne lange Laufzeiten. In der Branche ist von einem Boom die Rede – denn auch in Leipzig nehmen die Angebote zu. Was Menschen aus Leipzig in ihren Boxen lagern – und was die Gründe für den Erfolg sind.

