WGT 2023

Am Pfingstwochenende prägen nicht nur die Fans der schwarzen Szene das Stadtbild von Leipzig. Neben den Gothics sind auch die Konzertbesucher von Depeche Mode am Freitagabend in der Stadt. Wer jetzt noch ohne Bleibe ist, muss allerdings tief in die Tasche greifen.