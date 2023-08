Lamborghini-Unfall in Leipzig: Autohaus muss Kosten für Totalschaden tragen

Leipzig/Dresden. Ein heute 32-Jähriger krachte im Jahr 2018 mit einem Lamborghini auf der B6 in Leipzig-Paunsdorf gegen mehrere Bäume – das gemietete Luxusauto war Schrott. Der Fall beschäftigte die Justiz bis heute. Nun ist klar: Die Kosten des Unfalls muss das Autohaus übernehmen, dem der Wagen gehörte. Das hat das Oberlandesgericht in Dresden entschieden, wie es am Donnerstag mitteilte. Die Besitzerin des brandenburgischen Autohauses wollte Schadensersatz von dem Fahrer.

Rückblick: Der damals 27-jährige Beklagte hatte die Fahrt mit dem Lamborghini Huracán LP 580 als Geburtstagsgeschenk von seiner Frau bekommen. Am 2. Oktober 2018 löste er bei einem Event in Paunsdorf den Gutschein ein. Als er gemeinsam mit einem Mitarbeiter des Autohauses auf der B6 nach Paunsdorf unterwegs war, geriet der Sportwagen während eines Überholversuchs bei Dunkelheit und auf regennasser Straße außer Kontrolle. Der Sportwagen krachte in mehrere Bäume – beide Männer wurden verletzt, der Beifahrer schwer. An dem mehr als 150.000 Euro teuren Sportwagen war ein Totalschaden entstanden.

Sportmodus des Lamborghini aktiviert?

Das Autohaus war der Meinung, der 32-Jährige habe gegen die Anweisungen seines Beifahrers gehandelt und sei unmittelbar vor dem Unfall viel zu schnell unterwegs gewesen. Der Fahrer gab jedoch an, dass der Mitarbeiter den Sportmodus aktiviert habe. Dadurch werden Assistenzsysteme wie das Antiblockiersystem (ABS) und die Traktionskontrolle auf ein Minimum reduziert. Das habe schlussendlich zum Kontrollverlust geführt. Diese Abschaltung habe der Mitarbeiter später auch eingeräumt.

Der Lamborghini Huracán wurde bei dem Unfall 2018 in Leipzig-Paunsdorf komplett zerstört. © Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

Die Autohausbesitzerin zog mit ihrer Schadensersatzklage zunächst vor das Landgericht Leipzig, welches die Klage jedoch abwies. Daraufhin ging sie in Berufung. Das Oberlandesgericht in Dresden wies nun auch die Berufung ab.

Nach Einschätzung des Gerichts habe der Beklagte den Unfall weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verursacht. Außerdem sei ein Schadensersatzanspruch des Autohauses verjährt. „Der Vertrag, den der Beklagte über die Nutzung des Fahrzeugs geschlossen hat, stellt nach Auffassung des Senats einen Mietvertrag dar. Für Schadensersatzansprüche wegen Beschädigung einer Mietsache gilt eine kurze Verjährungsfrist von sechs Monaten, die mit der Rückgabe der Mietsache beginnt“, erklärte das Oberlandesgericht. Die Klage wurde jedoch erst deutlich später, im Dezember 2020, eingereicht. Die Frist war damit abgelaufen.

