﻿Prozess um Mordkomplott in Leipzig verzögert sich weiter

Droht dem Prozess um ein Mordkomplott in Leipzig-Eutritzsch schon wieder das Aus? Der Fortsetzungstermin am Donnerstag musste ausfallen. Ein derart zäher Verfahrensfortschritt gehört zu dem Fall fast schon dazu.

Leipzig. Dieses Verfahren steht tatsächlich unter keinem guten Stern: Nach mehreren Anläufen in den vergangenen Jahren ist die Hauptverhandlung um ein Mordkomplott in Leipzig-Eutritzsch erneut ins Stocken geraten. Eigentlich sollte am Donnerstag weiterverhandelt werden, nachdem der Prozess am 1. Februar wieder von vorn begonnen hatte. Doch der Termin musste ausfallen, weil nach Angaben des Gerichts einer der beiden Angeklagten erkrankt ist.

Ein derart schleppender Verlauf hat bei diesem Fall fast schon Tradition. Als das Verfahren im Mai 2018 zum ersten Mal vor dem Landgericht Leipzig landete, fehlte der Mitangeklagte Ismail Ö. (27), weil er wegen einer akuten psychotischen Erkrankung in der Türkei in eine Klinik eingewiesen worden war. Da er beim nächsten Termin Anfang Juni 2018 noch immer nicht verfügbar war, wurde sein Verfahren abgetrennt. Er wurde später mit internationalem Haftbefehl gesucht.

Wegen eines Mordkomplotts vor Gericht: der Hauptangeklagte Hüseyin D. (vorn) und der Kronzeuge Hasan M. im Landgericht Leipzig © Quelle: André Kempner

Im August 2020 platzte dann auch der Prozess gegen die beiden anderen Angeklagten Hüseyin D. (54) und Hasan M. (49) – nach zwei Jahren und 75 Verhandlungstagen. Der Grund diesmal: Der damalige Vorsitzende Richter musste aus rechtlichen Gründen in den Ruhestand gehen, obwohl er das Verfahren auch über den Eintritt des Ruhestandes hinaus weiter zu Ende führen wollte. Die beiden Angeklagten, die seit Oktober 2017 in Untersuchungshaft waren, kamen auf freien Fuß.

Dabei ist das Verfahren schon kompliziert genug. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Hüseyin D. einen Mord in Auftrag gegeben hat. Am 22. September 2014 soll er seine beiden Komplizen Ismail Ö. und Hasan M. veranlasst haben, in seinen Geschäftsräumen in der Bitterfelder Straße den türkischen Geschäftspartner Mehmet I. (42) zu fesseln und mit Klebeband zu umwickeln. Dann habe Ismail Ö. das auf einer Couch liegende Opfer erwürgt – auf Geheiß von Hüseyin D., der wütend über Beleidigungen und Geldforderungen von Mehmet I. gewesen sei.

Wirbel um Glaubwürdigkeit des Kronzeugen

Im November 2017 entdeckten Ermittler den in mehr als zwei Metern Tiefe verscharrten Leichnam auf einem Gewerbeareal an der Dessauer Straße. Hasan M. hatte der Polizei den Tipp gegeben. Nun ist der Bosnier im Zeugenschutzprogramm des Landeskriminalamtes (LKA). Ihm wirft die Staatsanwaltschaft gemeinschaftlichen Totschlag vor, Hüseyin D. als mutmaßlichem Initiator des Gewaltverbrechens hingegen Mord.

Doch wie vertrauenswürdig ist der Kronzeuge? Die Verteidigerinnen des Hauptangeklagten halten es für problematisch, dass die Anklage überwiegend auf den Aussagen von Hasan M. basiere, Hüseyin D. sei unschuldig. Schon im ersten Prozess behauptete Hasan M., den Mord mit seinem Handy gefilmt zu haben. Das angebliche Video ist allerdings bis heute nicht auffindbar.

Der Ausfall der Verhandlung am Donnerstag – nach LVZ-Informationen soll Hüseyin D. erkrankt sein – ist zunächst noch kein Problem für den Fortgang des Prozesses. Der nächste Termin ist für den 16. Februar vorgesehen. Die in der Strafprozessordnung vorgeschriebene Frist, wonach eine Hauptverhandlung bis zu drei Wochen unterbrochen werden darf, sollte damit eingehalten werden – sofern der Angeklagte bis dahin gesund ist. Insgesamt hat die 3. Strafkammer 32 Verhandlungstage bis 21. Dezember eingeplant.