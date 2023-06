﻿Wenn der Roboter eine Apfelschorle reicht – Leipzig zeigt, was Forschung leistet

Leipzig. Eine Lange Nacht der Wissenschaften führt nicht nur durch fast alle Ecken von Leipzig: Sie ist auch eine Zeitmaschine. Los geht es im Jahr 1657, als ein unbekannter Künstler einen Kupferstich fertigte, auf dem Kinder „Blinde Kuh“ spielen. In der Sächsischen Akademie der Wissenschaften (SAW) knarzen die Dielen des Holzbodens, als acht Erwachsene und vier Kinder dem Kunstwerk nacheifern. Mit einer Binde auf den Augen jagt die vierjährige Camilla ihrem siebenjährigen Bruder Dante hinterher, der einen Schellenring am Armgelenk trägt. Ein Lachen schallt durch das Treppenhaus.

Das Spiel habe früher noch andere Namen gehabt, erklärt Brigitte Bulitta. Sie zählt auf: „Blintzmenschlein, blindes Kätzel, Blinnemännken.“ Die Sprachwissenschaftlerin leitet die Arbeit am Althochdeutschen Wörterbuch, einem Mammutprojekt der SAW seit 1952. Momentan ist man beim Buchstaben „S“, 2030 will man fertig sein. „S wie Spiel“, sagt Bulitta. Vor fast 30 Jahren schrieb sie ihre Doktorarbeit darüber, wie historische Bewegungsspiele zu ihren Bezeichnungen kamen. Für die Gäste der Langen Nacht hat sie etliche Spielvorschläge parat.

117 Forschungsstellen, Hochschulinstitute, Bibliotheken und Museen haben am Freitag acht Stunden lang bis Mitternacht an 54 Orten 608 Programmpunkte angeboten: Leipzig ist wahrlich nicht nur Messe-, Kultur- und Sport-, sondern vor allem auch Wissenschaftsstadt. Während Bulitta im ersten Stock der Akademie selbst den Schellenring überstreift, führt die Zeitmaschine auf einer Leinwand im Erdgeschoss zehntausende Jahre in die Vergangenheit.

Live-Stream aus dem Paulinum: Im Eröffnungsvortrag berichtet Nobelpreisträger Svante Pääbo von einer Epoche, in der moderne Menschen und Neandertaler gemeinsame Kinder zeugten. Wie lebt der Frühmensch in uns weiter? Beispielsweise mit einer Chromosom-Variante, deren Besitzer bei einer Corona-Infektion ein hohes Risiko tragen, bei einer HIV-Ansteckung jedoch fast nie erkranken, berichtet der Professor.

Roboter servieren Limonade

An insgesamt 14 Orte wird sein Vortrag übertragen. „Forschung ist wirklich Teamarbeit“, sagt Pääbo zum Schluss. „Die besten Ideen entstehen im Gespräch“ – ein Satz, der bestens zur Langen Wissenschaftsnacht passt. Nachdem in einem Hörsaal der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur der Beamer ausgeschaltet ist, reist die Zeitmaschine dort von der Urzeit in die Zukunft weiter. Hier spielen Roboter nicht nur Fußball – die HTWK ist mehrfacher Weltmeister – sie servieren auch Getränke. Per Druck auf ein Touch-Pad bestellt Maschinenbau-Studentin Paula Kroll eine Limonade.

Ein Roboterarm greift sich die entsprechende Flasche, stellt sie auf einen Tisch, wo ein etwas größerer Arm das Getränk übernimmt und seinem kleineren Roboterkollegen so hinhält, dass er sie mit einem Flaschenöffner aufmachen kann. Ding-ding-ding – bitteschön. Eine Woche hätten sie gebraucht, den Ablauf zu trainieren, erklärt die Studentin. „Bis die Kommunikation zwischen den Robotern gepasst hat und sie aufeinander gewartet haben.“

Ein Elfjähriger, der sich wie 97 fühlt

In der Medizinischen Uni-Fakultät führt die Zeitreise in die persönliche Zukunft: Tim ist elf, aber nachdem Uni-Mitarbeiter Magnus Jahn ihm Beinschienen, eine Weste, Armschlaufen angelegt und einen Helm aufgesetzt hat, kommt es dem Jungen vor, als wäre er so alt wie seine Uroma: 97. „Ich möchte mich so fühlen wie sie“, sagt er. Beim Versuch, sich zu kämmen, reicht sein Arm nicht an den Hinterkopf. Durch die getrübte Scheibe vor seinen Augen kann er kaum etwas sehen. „Eier, Obst, Gemüse“, schreibt er mit krakeliger Schrift auf einen Einkaufszettel. Mit dem Rollator rammt er den Türrahmen. „Es war schrecklich“, seufzt er danach.

Auch die zehnjährige Sophia (links) und ihre Zwillingsschwester Emilia haben am Uniklinikum den Anzug ausprobiert, der alt macht. © Quelle: Christian Modla

Im Botanischen Garten macht die Zeitmaschine in der Gegenwart Halt. Kafka heißt der neunjährige Magyar-Vizsla-Rüde, der dort eine Pflanze aufspürt, die unerwünscht ist. Der Staudenknöterich stammt aus Japan, macht sich aber längst auch in Europa breit, verdrängt angestammte Arten und gefährdet so das Ökosystem. In einem Bürgerwissenschaftsprojekt des Helmholtz-Instituts für Umweltforschung und des Unabhängigen Instituts für Umweltfragen hat ein Leipziger Ehepaar seinem Hund beigebracht, die invasive Pflanzenart zu erschnüffeln, wenn sie noch ganz klein im Boden steckt, bevor sie mehrere Meter hoch wächst. „Nasenarbeit ist anstrengend“, sagt Herrchen Andreas Krüger. Von Frauchen Sabine Krüger erhält Kafka die Belohnung: Leberwurst.

Mit einem Wetterballon von Leipzig nach Rochlitz

Das Wetter von morgen ist eine Frage der ganz nahen Zukunft: Sie wird im Wissenschaftspark im Nordosten der Stadt geklärt. Meteorologie-Studentin Henriette Gebauer füllt am Leibniz-Institut für Troposphärenforschung einen Wetterballon mit Helium und bindet eine Radiosonde daran. In der Abenddämmerung beginnt die Reise. Am Computer verfolgen die Besucherinnen und Besucher daraufhin, wie die Luftfeuchte ansteigt, als eine Höhe von etwa zwei Kilometern erreicht ist. Fernerkundungsexperte Patric Seifert: „Der Ballon fährt durch eine Wolke.“ Auf 2879 Metern wird es wieder trockener – das Ende der Wolke. Die Temperatur fällt unter 0 Grad Celsius.

Bis auf 22.083 Meter wird der Ballon steigen, bevor der Umgebungsluftdruck so gering ist, dass das sich ausdehnende Helium ihn zum Platzen bringt. Bis kurz vor Mitternacht wird die Sonde Wetterdaten senden. Rund elf Kilometer östlich von Rochlitz wird sich ihr Fallschirm in einem Baum verheddern. Ein Hobby-Sondensammler wird sie am nächsten Tag bergen und das auf einer Sondentracker-Internetseite eintragen.

Zurück zu den Überbleibseln der Urzeit: Doktorandin Bonnie O’Malley setzt im Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften eine bunte Clownsbrille auf, zieht an einer Konfetti-Kanone und berichtet in fünf Minuten vom Stress. „Es war überaus sinnvoll, in Stress zu geraten, als unsere Vorfahren vor einem Löwen flüchten mussten“, sagt sie. „Aber was soll es bringen, dass mich die Rückzahlung meines exorbitanten Post-Brexit-Studiendarlehens so sehr stresst?“ Gute Forschungsfrage. Das Vortragsformat nennt sich „Quick Talk Festival“ und zieht kurz vor 23 Uhr jede Menge Nachtschwärmer an.

Wie viele Menschen insgesamt durch die achte Lange Nacht der Wissenschaften in Leipzig gestreift sind, wird das städtische Referat Wissenspolitik erst am Montag von den 117 Einrichtungen erfragen. Referent Hans-Christoph Thiele schätzt aber schon jetzt, dass trotz des Dauerregens wieder um die 10.000 Gäste unterwegs waren: wie bei der jüngsten Präsenz-Ausgabe 2018 vor Corona. „Die Wissenschaftler sagen uns, dass sie sehr glücklich über den Austausch mit den Bürgern sind“, betont er. „Vor allem darüber, dass so viele Kinder da waren“. In zwei Jahren, das sei bereits klar, soll die Zeitmaschine zum neunten Mal auf Erkundungsfahrt gehen.

