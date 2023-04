﻿Grüner wird’s nicht: Warum sind Kleingärten in Sachsen so beliebt?

Sachsen hat bundesweit die höchste Kleingartendichte. Wenn jetzt der Frühling kommt, erwachen die Parzellen wieder zum Leben. Vor allem in Leipzig ist der Andrang groß und die Wartelisten lang. Der Run auf die Gärten hat mit der Pandemie zu tun – aber nicht nur.

Leipzig. Wer rein will, muss erstmal zahlen. Der Andrang in manchen Leipziger Kleingartenvereinen ist so groß, dass die es wieder so machen, wie schon zu DDR-Zeiten. Davon erzählt Robby Müller, Vorsitzender des Leipziger Stadtverbandes der Kleingärtner. „Man muss vorher Mitglied werden, damit man überhaupt auf die Warteliste kommt“, sagt er. Das bedeute Aufbaustunden, Mitgliederversammlungen und auch schon Beiträge. Diese Hürde verhindere, dass sich so mancher Suchende prophylaktisch auf Dutzenden von Listen einträgt. Wie der Volksmund eben schon sagt: Nur die Harten kommen in den Garten.