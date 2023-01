﻿Lastenräder in Leipzig – Anbieter ziehen zufrieden Bilanz

Leipzig. Mit rund 3000 Ausleihen über insgesamt 6800 Stunden ist das Pilotprojekt zum Lastenradverleih Anfang Dezember planmäßig ausgelaufen. Und wer seit Mitte Juli 2022 auf den Geschmack gekommen ist, muss keine Vollbremsung hinlegen. Wie das kommunale Verkehrs- und Tiefbauamt (VTA) am Dienstag mitteilte, können die 15 städtischen Lastenräder weiterhin an sieben Stationen in Leipzig ausgeliehen werden. Darauf hätten sich das Unternehmen Nextbike und die Stadtverwaltung verständigt. Einen Überblick zu den Leihstationen gibt es unter www.leipzig.de/lastenradverleih.

Eine erste Bilanz des Pilotprojekts mit insgesamt 30 Rädern fällt laut VTA positiv aus – „trotz des Schneeeinbruchs auf den letzten Metern“, wie es hieß. Bis Anfang Dezember 2022 habe es im Schnitt wöchentlich 136 Ausleihen gegeben. Stoßzeiten seien dabei die Wochenenden und die Freitage gewesen. Der stärkste Monat war der August mit 731 Ausleihen über 2239 Stunden.

Station am Südplatz war besonders gefragt

Derzeit tourt das von Transportrad Initiative Nachhaltiger Kommunen (TINK) initiierte Projekt durch vier Kommunen in Deutschland. Es besteht regulär aus einer Flotte von 15 Transporträdern an fünf Verleihstationen. Dank einer Kooperation des Verkehrs- und Tiefbauamtes sowie des Amtes für Wirtschaftsförderung mit der TINK GmbH waren in Leipzig doppelt so viele Räder im Umlauf. Sie konnten über die App des lokalen Betreibers Nextbike an elf festen Standorten ausgeliehen werden – 15 Räder stehen daher nun weiter zur Verfügung.

In Leipzig wurden die Räder mit elektrischer Tretunterstützung im Schnitt für 2,1 Stunden genutzt, die Lastenräder ohne E-Antrieb für 1,4 Stunden. Die Station am Südplatz war mit insgesamt 404 Ausleihen die beliebteste, gefolgt von der am Business Innovation Center in der Karl-Heine-Straße (324) sowie der Station in der August-Bebel-Straße (307). „Das zeigt: Dort, wo viele Leihstationen vorhanden waren wie in der Südvorstadt, war das System besser ausgelastet als in den Randgebieten; etwa am Allee-Center in Grünau mit 56 Ausleihen“, schlussfolgert das VTA.

Die meisten Nutzer waren zwischen 25 und 44

Weitere interessante Zahlen zum Projekt: Drei Viertel der Nutzer waren männlich, insgesamt circa 80 Prozent zwischen 25 und 44 Jahre alt. In einer Befragung gaben die Nutzerinnen und Nutzer an, dass sie die Räder insbesondere für den Kindertransport benötigten, das Leihsystem einfach mal ausprobieren oder Einkäufe damit erledigen wollten.

Die Schäden durch Vandalismus hätten den Erfahrungen anderer Kommunen entsprochen, hieß es weiter. Allerdings wurden in Leipzig zwei Räder gestohlen – nur eines davon ist inzwischen wiederaufgetaucht.

Die wissenschaftliche Auswertung des Pilotprojekts wird im Frühjahr dieses Jahres vorgelegt. Das TINK-Projekt selbst läuft drei Jahre und wertet die Erfahrungen der Kommunen beim Verleih aus. Es wird durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr im Rahmen des Nationalen Radverkehrsplans gefördert

