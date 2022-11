﻿Lärm wie bei Presslufthammern? Das Problem mit dem Laubbläser

Die Stadtreinigung beseitigt aktuell viel Laub von Leipzigs Straßen – mit Hilfe von Laubbläsern. Naturschutz-Initiativen stören sich daran. Gibt es umweltfreundliche Alternativen?

Leipzig. 130 Kubikmeter, also in etwa das Volumen eines Leipziger Stadtbusses, hat die Stadtreinigung am vergangenen Samstag im Musikerviertel beseitigt, wie sie auf Twitter mitteilte. Zwanzig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzten für die Entsorgung Rechen, Besen und Kehrmaschinen – aber auch Laubbläser und Laubsauger.

Susanne Zohl, Pressesprecherin der Stadtreinigung ergänzt auf Anfrage der LVZ: "Unsere Straßenreiniger/-innen sammeln im Zuge der Straßenreinigung jeden Tag Laub ein." Aufgrund der aktuell großen Mengen an Laub seien aber Sondereinsätze am Wochenende im November nötig. "Letzten Samstag sind so im Musikerviertel 130 Kubikmeter und in Eutritzsch und Gohlis 173 Kubikmeter Laub zusammengekommen", so Zohl weiter.