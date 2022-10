﻿Vor einem Jahr saß Tibor fest im Rollstuhl – jetzt startet er beim Benefizlauf

Vor zwei Jahren war Tibor Grundmann begeisterter Fußballer. Dann erkrankte er an Leukämie – monatelang stand es sehr schlecht um ihn. Nach aggressiver Krebstherapie musste der Junge Schritt für Schritt wieder laufen lernen. Jetzt startet der Achtjährige sogar bei „Lauf gegen Krebs!“, einem Benefizlauf in Leipzig.

Leipzig. Zum Reformationstag am 31. Oktober nehmen sich viele Familien etwas Besonderes vor. Auch eine vierköpfige Familie aus Wermsdorf: Mama, Papa und die beiden Kinder fahren nach Leipzig zum "Lauf gegen den Krebs" auf dem Sportcampus an der Jahnallee. Der Papa will gemeinsam mit Sohn und Tochter an den Start gehen, die Mama schaut zu und drückt allen die Daumen.