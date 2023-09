﻿Laute Musik und klare Forderungen: Fridays for Future zieht in Leipzig um den Ring

Leipzig. Peggy Luck – rosa Brille, Holzohrringe und rote Jogginghose – ist überzeugt, dass die Klimakrise die wichtigste Frage der Gegenwart ist. Die 32-jährige Musikerin aus Leipzig sitzt auf einer Parkbank am Nordplatz. An die Bank gelehnt steht ihre Mandoline. Von dort wird am Freitagnachmittag eine der vier Zubringerdemonstration zum Augustusplatz starten, wo Fridays for Future ihre große Hauptdemonstration abhält. Anlass ist der „Globale Klimastreik“, zu dem weltweit Menschen auf die Straße gehen.

Luck ist heute für die neue Initiative Folk for Future bei der Demonstration dabei. Seit ein paar Monaten vernetzen sich Musikerinnen und Musiker unter diesem Namen. Luck verbindet mit Klima und Musik zwei Themen, die ihr sehr wichtig sind. Als selbstständige Musikerin schreibt sie Lieder über die Klimakrise. „Ich will mit meiner Musik darauf aufmerksam machen, dass wir uns in einem unglaublichen Umbruchszeitalter befinden, aber dabei auch den Menschen mit meiner Kunst Hoffnung machen“, sagt die junge Frau. Die um sich greifende Erderwärmung hat sie zuletzt quasi hautnah zu spüren bekommen. „Einige Konzerte konnte ich kaum genießen, weil es so heiß war. Teilweise ließen sich die Instrumente nicht mehr stimmen“, erzählt sie.

Peggy Luck engagiert sich bei Folk for Future. © Quelle: Milena Wurmstädt

Nicht alle freuen sich über den Protest

Die Zubringer-Demo bewegt sich Richtung Augustusplatz. Ganz vorn halten Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Transparent, auf dem steht: „Keine leeren Versprechungen“. Peggy Luck singt mit anderen „Folk for Future“-Mitgliedern: „Das Wandern ist des Klimas Lust!“ Hinter dem Zug werden etliche Autofahrer ausgebremst. Im Stau ist die Stimmung weniger ausgelassen. Einer der Fahrer schimpft: „Ich habe Feierabend, bin schon seit 6 Uhr auf den Beinen.“ Ein Passant lacht laut und schrill auf, als er den Umzug sieht.

Am Augustusplatz treffen Peggy Luck und die anderen auf die große Kundgebung. Aktivistinnen und Aktivisten halten Reden über das extreme Wetter dieses Sommers. Neben einem Transparent sitzt Hannah Otte auf der Erde. „Ich bin wütend auf die Bundesregierung, dass das 1,5-Grad-Ziel verfehlt wird“, sagt sie. Die 18-jährige Leipzigerin war bei allen Fridays for Future-Demos in ihrer Heimatstadt dabei. Klimaschutz spiele auch in ihrem Alltag eine große Rolle. „Ich wünsche mir, dass unsere Generation nicht in Vergessenheit gerät bei der Politik“, sagt sie. Die aktuelle Klimasituation mache ihr manchmal Angst. Es überrasche und freue sie, wie viele Menschen an den Aktionen teilnehmen, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Die Veranstalter sprechen an diesem Freitag von rund 5000 Streikenden. Gerechnet hatten sie mit der Hälfte. Von der Polizei gibt es bis zum Abend keine Teilnehmerzahlen.

Doch unabhängig davon, wie viele es nun genau sind: Die Demo ist in jedem Fall laut und sie fällt auf. Spätestens dann, als die Klimakämpfer zu lauter Technomusik um den Innenstadtring ziehen. Die Teilnehmer rufen: „System Change not Climate Change“, das System solle sich also ändern, nicht das Klima. In den Seitenstraßen stauen sich derweil wieder die Kraftfahrzeuge und die Geduldsfäden bei deren Besitzern werden immer kürzer. So wie bei Dieter Baum. Der Autofahrer ist genervt. „Natürlich ist das Mist, nicht vorwärtszukommen. Trotzdem habe ich für das Anliegen der Demonstranten irgendwie auch Verständnis“, sagt er.

Hannah Otte war schon bei vielen Klimademonstrationen dabei. © Quelle: Milena Wurmstädt

Familie Licht demonstriert für ihre Tochter

Sebastian und Sabrina Licht, 36 und 33 Jahre alt, sind mit ihrer einjährigen Tochter Nora zur Demo gekommen. „Wir sind heute hier, weil wir beide wissen, dass der Klimawandel stattfindet und wir beide wegen unserer Tochter etwas dagegen tun wollen“, sagt Vater Sebastian. Er habe das Gefühl, dass gerade alles gegen die Wand fährt. „Ich möchte zumindest später meiner Tochter erklären können, dass ich protestiert habe.“

Besonders schockierend sei es für ihn gewesen, als im Sommer bekannt wurde, wie stark sich die Temperaturen der Ozeane erhitzt haben. Das grusele ihn regelrecht. „Wir wissen nicht, wie es für unsere Tochter einmal aussehen wird“, sagt Sabrina Licht. Ihr Partner hofft, dass der Protest den Druck auf die Politik erhöht. „Ich hoffe, dass immer mehr Leute mitmachen, sodass die Politik irgendwann gezwungen ist, das Thema ernster zu nehmen“, sagt er.

Vielleicht war diese Demonstration ein erster kleiner Schritt dorthin.

