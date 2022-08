Kaputte Lautsprecheranlage und dreckige Rolltreppen im City-Tunnel am Wilhelm-Leuschner-Platz in Leipzig

Leipzig. Wer in der Station Wilhelm-Leuschner-Platz im Leipziger City-Tunnels wartet und sich fragt, warum die S-Bahn nicht kommt, braucht aktuell nicht auf akustische Hilfe hoffen. Denn, die eigentlich für Planänderungen, Zugankündigungen und Warnhinweise zuständige Lautsprecheranlage verweigert ihren Dienst oder verrichtet ihn, so klagen vermehrt Fahrgäste, nur unzureichend. Und das schon seit Monaten, wie auch eine DB-Sprecherin auf Anfrage von LVZ.de bestätigte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Demnach sei der Defekt bereits im Frühjahr bei den im Zwei-Monats-Rhythmus durchgeführten Kontrollen aufgefallen. „Es liegt eine Hardware-Störung an den Lautsprechern vor. Die Ersatzteile sind bestellt und können derzeit leider nicht geliefert werden“, wirbt die Sprecherin um Verständnis. Auf die defekte Anlage werden die Fahrgäste derzeit in der Zuganzeige am Gleis hingewiesen.

Die Fahrgäste werden über Anzeigen auf die gestörte Lautsprecheranlage hingewiesen. © Quelle: Andre Kempner

Bis zur Lieferung der Ersatzteile sollen die Reisendenden durch Hinweise auf den so genannten Zugzielanzeigern, also den blau-weißen LED-Anzeigen an der Stationsdecke, sowie zum Teil über die äußeren Lautsprecheranlagen an den S-Bahnen informiert werden. Wann genau sich der vor allem für sehgeschädigte Menschen durchaus problematische Zustand wieder zum Besseren ändert, ist offen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kritik gibt es auch am Zustand der Station. © Quelle: Andre Kempner

Für Kritik sorgte in der Vergangenenheit auch der Zustand der Station. Fahrgäste klagten über stark verschmutzte Wände und Flächen neben den Rollentreppen. Der zuständigen Deutschen Bahn ist dieses Problem laut eigenen Angaben noch nicht bekannt. Die DB-Sprecherin verweist auf die regelmäßige Säuberung der Station: „Eine umfangreiche Deckenreinigung“ habe beispielsweise erst im Juli stattgefunden. Dennoch solle den Hinweisen nachgegangen werden.