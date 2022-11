﻿„Lebendige Luppe“: Jetzt schreitet die Rettung des Auwaldes voran

Leipzig/Schkeuditz. Bereits seit 2014 ist es das Ziel des Projekts "Lebendige Luppe", dem Auwald wieder auf die Beine zu verhelfen; ihm neue Lebensadern zu schenken, seinen Wasserhaushalt und die biologische Vielfalt zu verbessern. Viel wurde um das Projekt in den vergangenen Jahren gerungen und diskutiert, hatten Fachleute Pläne entworfen. In der praktischen Umsetzung allerdings blieb der große Wurf bislang aus.

Jetzt kommt Bewegung in die Sache, wie sich am Dienstag auf einer Fachtagung abzeichnete, an der Akteure des Projekts beteiligt waren. So haben die Bauarbeiten am Zschampert, einem wichtigen Abschnitt des Gesamtprojektes, begonnen. Und auch Aufwertungsmaßnahmen am Burgauenbach stehen in den Startlöchern.

Bauarbeiten am Zschampert haben begonnen

Beim Zschampert handelt sich um ein geradliniges und eingetieftes Fließgewässer, das nur noch einen Bruchteil seiner historischen Länge aufweist. In der vergangenen Woche haben an diesem nun Arbeiten begonnen: Nach Angaben der Projektverantwortlichen soll das Gewässer in sein historisches Bett zurückverlegt werden. Der bisher ein Kilometer lange und begradigte Bachabschnitt nördlich des Saale-Leipzig-Kanals soll demnach wieder nach Westen strebend eine Länge von 6,5 Kilometer aufweisen. Durch eine naturnahe Umgestaltung könne damit die Wasserversorgung des umliegenden Auwalds ermöglicht werden, erklärte der Nabu Sachsen. Die Umweltorganisation ist neben den Städten Leipzig und Schkeuditz sowie der Universität Leipzig und dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung an dem Projekt beteiligt.

Denn seit Jahrzehnten leidet der Auwald auf Schkeuditzer und Leipziger Flur unter Trockenheit. Verursacht wurde diese nach Ansicht von Fachleuten durch den Bau der Neuen Luppe in den 1930er-Jahren. Damals wurden ehemalige Flussläufe durchschnitten, der Kanal entzieht der Landschaft seitdem das Grundwasser. Der Wassermangel bedroht damit längst den Artenreichtum des Auwalds. Das Projekt Lebendige Luppe soll dieser Entwicklung entgegenwirken. Geplant ist, ehemalige Wasserläufe der Luppe zu revitalisieren. 16 Kilometer Fließgewässer sollen dazu neu angelegt werden.

Naturnahe Überflutungen sollen ermöglicht werden

Der Zschampert ist ein Teil dieser Pläne. Für eine Mindestwassermenge des Fließgewässers soll den Konzepten nach der Saale-Leipzig-Kanal sorgen. Bei Hochwasser, etwa durch Starkregen verursacht, kann der Zschampert über die Ufer treten – und den Hartholzauwald überschwemmen. Dadurch sollen dem Wald „neue Lebensadern geschenkt“ werden, hält die Stadt Leipzig fest. Zu hohe Wasserstände wiederum sollen nach Norden in die Neue Luppe abgeführt werden oder versickern.

Zunächst soll nun der bestehende Brückendurchlass an der B 186 erweitert werden, wie der Nabu mitteilte. Die Bauarbeiten, die bis Dezember 2023 andauern sollen, hatte die Landesdirektion schon im September bewilligt. Der entsprechende Bauabschnitt im Projekt Lebendige Luppe wird gemeinschaftlich von den Städten Schkeuditz und Leipzig realisiert, und zwar mit Fördermitteln des Bundesamts für Naturschutz, der Sächsischen Landesstiftung für Natur und Umwelt sowie mit einem städtischen Eigenanteil.

B186 zwischen Dölzig und Schkeuditz: Hier finden bis 2023 Brückenarbeiten statt. © Quelle: Michael Strohmeyer

Aufwertungsmaßnahmen am Burgauenbach sollen im Dezember beginnen

Der Zschampert gilt dabei aber nur als ein Mosaikbaustein zur Renaturierung der Elster-Luppe-Aue. Ein weiterer soll im Dezember an Konturen gewinnen: Dann beginnen Aufwertungsmaßnahmen am Burgauenbach. Dieses Ende der 90er-Jahre angelegte Gewässer schlängelt sich vom Elsterbecken in Richtung Böhlitz-Ehrenberg und reicht bis zum Feuchtgebiet „An der Waldspitze“ westlich der Burgaue. Allerdings, so berichteten es Vertreter des Amtes für Stadtgrün und Gewässer der Stadt Leipzig, isolieren ihn Mini-Deiche von der Außenwelt. Diese sollten nun entfernt werden.

Ungeachtet dessen laufen derzeit Planungen, um in der Burgaue und am Pfingstanger ehemalige Gerinne der zukünftigen Lebendigen Luppe zu revitalisieren. Bis hier die Arbeiten beginnen, könnte es aber noch dauern: Bis Ende 2023 sollen die Plangenehmigungsunterlagen für diesen Bereich fertiggestellt werden.