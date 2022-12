﻿Auf Tour mit dem Tafel-Transporter: Warum nur gibt es immer weniger Lebensmittelspenden?

Die Tafel in Leipzig ist auf Lebensmittelspenden von Supermärkten und Geschäften angewiesen. Denn es kommen immer mehr Bedürftige in die Ausgabestellen. Zeitgleich nimmt die Zahl der Lebensmittel-Spenden ab. Ein Problem, auf das Peter Leopold und André Bukwischka auf ihren Touren regelmäßig stoßen.

Leipzig. Peter Leopold drückt seinen Daumen ins Käsebrötchen – es gibt nicht nach. „Ich nehme nur das mit, was ich selbst essen würde“, sagt Leopold und sortiert die Kiste mit den trockenen Käsebrötchen aus, die die Bäckerei Lukas als Spende für die Leipziger Tafel bereitgestellt hat. Leopold sammelt Lebensmittelspenden von Supermärkten und Geschäften für die Ausgabestellen der Leipziger Tafel ein. Die Lukas-Bäckerei ist eins der Unternehmen, die die Tafel seit Jahren unterstützen. Im Zentrallager stehen 100 weitere Behälter mit Teilchen und Brötchen. Leopolds Kollege André Bukwischka stapelt sie in den Transporter. 

Sechs 3,5-Tonner schwärmen jeden Morgen aus der Zentrale des Tafel-Vereins in der Jordanstraße aus. Womit sie zurückkommen, ist jedes Mal eine Wundertüte. Die Lebensmittelspenden haben seit der Energiekrise stark abgenommen. Die meisten Spenden, die Leopold im Morgengrauen in seinen Transporter lädt, liegen 12 Uhr im Ausgaberaum, dann kommen die ersten Kundinnen und Kunden. Die Zahl der Bedürftigen ist in den letzten Monaten stark angestiegen – nicht nur, aber auch mit Geflüchteten aus der Ukraine. Jahrelang wurden durch die Leipziger Tafel monatlich rund 12.000 Leute versorgt, aktuell sind es etwa 19.000. "Wir stehen mitten in einer riesigen Herausforderung", sagt Tafelchef Werner Wehmer.

Lebensmittelspenden werden vor Ort aussortiert

Früher Morgen, 6 Uhr, in der Jordanstraße. Der Tag startet mit Kaffee, Kippe und einem Zettel: „Sonderabholung bei Hello Fresh“, steht drauf. Ein Weihnachtskranz schmückt den wackligen Tisch, um den herum fünf Männer und eine Frau sitzen. Das Kühllager summt im Hintergrund. Dort stehen noch die Kisten vom Tag zuvor.

„Montags gibt’s immer besonders viel zum Abholen“, erzählt Leopold, „da müssen wir aber noch mal durchschauen, denn manchmal steht die Ware vom Sonnabend noch da.“ Mit geübtem Blick und beherztem Griff checken Leopold und Bukwischka in den Supermärkten die Kisten. Heute sortieren sie etliche Packungen Himbeeren aus. Der Grund: Einzelne Früchte schimmeln in der Kiste. Auch die mit weiß-grünem Pelz überzogenen Orangen bleiben im Supermarkt zurück.

Licht im Advent: Peter Leopold holt jeden Morgen die Lebensmittelspenden für die Tafel ab. Peter Leopold holt jeden Morgen die Lebensmittelspenden für die Tafel ab.

Im Lager der Tafel schauen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch einmal drauf. „Zehn Biotonnen Müll pro Woche kommen trotzdem zusammen“, schildert Leopold, das seien auch alles Kosten. Bei den Tüten mit Salat schaut er nach, ob sich Wasser abgesetzt hat, auf Brote übt er kurz Druck aus, wendet Verpackungen und scannt sie mit einem Blick.

Gegen 8 Uhr dämmert es, die Filiale der Bagel Brothers am Peterssteinweg ist Station Nummer vier auf Peter Leopolds Tour. © Quelle: André Kempner

Auch wenn der 59-Jährige privat einkaufen geht, schaut er sich die Waren immer ganz genau an. „Das geht automatisch. Habe ich etwas in der Hand, drehe ich es um und suche das Mindesthaltbarkeitsdatum.“ Das ist zwar nicht immer aussagekräftig, dient aber der Orientierung. Bei Fleisch indes nimmt es der Fahrer mit dem Verfallsdatum sehr genau.

Kunden kaufen Waren, die früher an die Tafel gingen

Seit 13 Jahren mischt Leopold bei der Tafel mit, inzwischen ist er einer von zwölf Festangestellten. So wenig Lebensmittelspenden wie gegenwärtig habe es noch nie gegeben, sagt er. „Früher haben wir vom Konsum immer die Produkte mit den Reduziert-Aufklebern bekommen. Die kaufen inzwischen die Kunden im Laden, das landet nicht mehr bei uns“, berichtet er. Auch die Menge der Lebensmittelspenden habe abgenommen. Grund dafür sei die Energiekrise. Verbraucherinnen und Verbraucher kaufen weniger ein, also bestellen die Supermärkte weniger Ware. Tafelchef Wehmer beschreibt es so: „Haben wir früher von einem Großhändler 50 Kisten Apfelsinen bekommen, sind es jetzt 25.“

Ähnlich sieht es an diesem Morgen aus: Bei manchen Supermärkten gibt es eine, manchmal zwei Kisten. Abgeholt wird trotzdem alles. „Die Märkte müssen sich auf uns verlassen können. Und Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist“, sagt Leopold. Die Redewendungen sprudeln nur so aus ihm heraus. Auch auf seiner Tour durch die Stadt regnet es Sprüche – sie gehen an die Adresse anderer Autofahrer. Acht Stationen liegen auf der Route, etwa 100 Kilometer legt der Mann pro Tag zurück.

Den 3,5-Tonner rangiert Peter Leopold problemlos. „Das kommt mit der Zeit“, sagt er. Zudem haben seine 15 Jahre als Taxifahrer so ihre Spuren hinterlassen. © Quelle: André Kempner

Auf dem Kopf trägt Leopold eine grün-weiße Ringelmütze, die Farben seiner Leidenschaft. Er ist Handball-Fan, an diesem Samstag geht es zum Auswärtsspiel des DHfK Leipzig nach Minden. Während Leopold eine Kiste mit vier Kartoffelsäcken in den Laderaum stellt, fachsimpelt er mit einer Mitarbeiterin von Rewe über das kommende Spiel. „Wir Fans sind überall, egal ob bei Rewe an der Kasse oder im Transporter der Tafel“, sagt der 59-Jährige und lacht.

Wenn jemand Neues kommt, meist vom Arbeitsamt geschickt, ist es schwer, die Person zu halten. „Da ich schon lange dabei bin, arbeite ich die Leute oft ein. Leider kommen die meisten nach einem Tag nicht wieder.“ Die Touren seien zu anstrengend. Sein Kollege André dagegen ist geblieben, seit zwei Jahren fährt er morgens mit Leopold raus, vermittelt durch ein Programm vom Arbeitsamt, für 1,35 Euro die Stunde.

Im Verteilzentrum der Bäckerei Lukas gibt es jeden morgen Kisten voller übriggebliebener Backwaren – neben Brot und Brötchen auch so manches Teilchen und Kuchenstück. © Quelle: André Kempner

Sonderabholungen halfen über die Runden zu kommen

Gegen 9 Uhr geht es zurück in die Jordanstraße. Die Kisten werden ausgeladen und sortiert. Die Backwaren landen direkt im Ausgaberaum. Für Leopold geht es noch weiter, ein Supermarkt außerhalb fehlt noch. Neben den Touren stehen Sonderabholungen auf dem Plan. „Je nachdem, was der Chef so ranholt“, sagt der Fahrer. Vergangene Woche gab es Schokolade und Spekulatius von Zetti, Seife und Hundefutter von Amazon. Früher ging es einmal pro Woche auch nach Magdeburg, zu einem Produzenten von Tiefkühlpizzen. „Zu viel oder zu wenig Käse: Das geht dann nicht mehr in den Verkauf“, erläutert Leopold. Das aktuelle Problem: Seit ein paar Wochen gibt es auch diese Spende nicht mehr.

Von Juliane Staretzek