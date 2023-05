Leerstehendes Haus in Leipzig-Reudnitz in Brand geraten

Leipzig. Die Feuerwehr musste am frühen Montagabend gegen 17 Uhr wegen dichten Qualms in den Leipziger Osten ausrücken. Wie ein Sprecher im Lagezentrum der Polizei mitteilte, war ein Brand in einem Anbau eines seit Jahren leerstehenden Mehrfamilienhauses an der Breiten Straße/Dresdner Straße in Leipzig-Reudnitz ausgebrochen. Nach anfänglich starker Rauchentwicklung konnte das Feuer schließlich schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.