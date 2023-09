Tötungsdelikt im Leipziger Süden – Haftbefehl gegen 59-Jährigen

Leipzig. Nach dem Fund einer Leiche in der Leipziger Südvorstadt hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen einen 59-Jährigen erlassen. Es bestehe dringender Tatverdacht wegen Totschlags, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Der Mann war gegen 15.45 Uhr in der Nähe des Tatorts im Bereich der Karl-Liebknecht-Straße/Richard-Lehmann-Straße festgenommen worden. Zuvor war hier ein offenbar erstochener 54-jähriger Mann gefunden worden.

Zu den Hintergründen der Bluttat machten die Behörden auch am Samstag noch keinerlei Angaben. Auch die Identität des Opfers ist bislang noch nicht bekannt. Der mutmaßliche Täter wurde in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der Bereich der Richard-Lehmann-Straße an der Deutschen Bundesbank war am Freitag im Zuge der Tatortsicherung und Fahndung weiträumig abgesperrt worden. Die Ermittlungen vor Ort von Beamten der Spurensicherung dauerten bis in die Abendstunden an.

