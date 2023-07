﻿Polizei sucht nach Leichenfund mit Tauchern im Karl-Heine-Kanal

Leipzig. Das Wasser im Karl-Heine-Kanal ist aufgewühlt. Unentwegt dringen dicke Blasen an die Oberfläche. Vom Taucher, der seit 9.30 Uhr an diesem Montag das Wasser zwischen der König-Albert-Brücke und der Brücke Weißenfelser Straße absucht, ist nichts zu sehen. Nur eine Leine verbindet ihn mit dem Polizisten am Ufer.

Keine 50 Meter weiter ist ein zweiter Taucher unter Wasser. Zwei Polizisten mit Schlauchboot begleiten ihn. Die Einsatzkräfte suchen nach Hinweisen im Fall einer Wasserleiche, die am Dienstagabend in der vergangenen Woche im Kanal gefunden wurde. Passanten hatten die leblose Person gesichtet. Sie wurde in Höhe der König-Albert-Brücke geborgen.

Suche nach Rucksack oder Handy im Wasser

Zwei Tage später gab die Polizei bekannt, dass die Identität der Person geklärt werden konnte. Es handele sich um einen 38-jährigen Mann. Laut Staatsanwaltschaft gibt es bislang keine Hinweise auf eine Straftat. Die Hintergründe des Todes seien offen.

Jetzt erhoffen sich die Einsatzkräfte, dass sie auf dem Flussgrund vielleicht den Rucksack oder das Handy des Mannes finden. Man suche den Flussgrund Meter für Meter ab, erklärt eine der Einsatzkräfte. Das Seil dient als Orientierung. Hat der Taucher den schlammigen Untergrund von einem Ufer zum anderen abgetastet, wird die Leine ein Stück verlängert und der Taucher tastet sich am Grund zurück.

Polizeitaucher suchen nach dem Leichenfund im Karl-Heine-Kanal in Leipzig nach Spuren. © Quelle: André Kempner

Eine sehr mühsame Aktion, aber anders geht es nicht, heißt es. Denn auch wenn das Wasser nicht aufgewühlt ist, was nicht ausbleibt beim Absuchen des schlammigen Grundes, kann man selbst mit bester Ausrüstung so gut wie nichts sehen.

Mehrere Leichen im Leipziger Westen

Vergangene Woche wurden neben dem 38-Jährigen zwei weitere Leichen im Leipziger Westen entdeckt. Von den anderen beiden – ein Fund war am Lindenauer Hafen, einer in der Lauchstädter Straße – seien die Identitäten bislang noch unklar, wie eine Polizeisprecherin am Montagmorgen sagte.

