﻿Leiche in Leipzig-Wiederitzsch – Ermittlungen bringen Klarheit

Nach dem Fund eines Leichnams in Leipzig-Wiederitzsch vor etwa einer Woche gibt es neue Erkenntnisse zu dem Todesumständen des 31-jähirgen Mannes.

Leipzig. Nach dem Fund eines Leichnams vor einer Woche in Wiederitzsch steht offenbar fest: Der 31-jährige Serbe, der am 16. Dezember in einem Einfamilienhaus in dem Leipziger Stadtteil tot aufgefunden worden war, ist nicht Opfer eines Verbrechens geworden. "Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden gibt es aktuell nicht", teilte Staatsanwältin Vanessa Fink auf LVZ-Anfrage mit.