﻿Leichenfund am Lindenauer Hafen in Leipzig: Behörden ermitteln wegen Totschlags

Leipzig. Knapp zwei Wochen nach dem Fund einer Leiche am Lindenauer Hafen in Leipzig steht für die Ermittler fest: Der Mann fiel einem Gewaltverbrechen zum Opfer. „Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Totschlages gegen den oder die unbekannten Täter eingeleitet“, teilte Behördensprecher Ricardo Schulz am Dienstag mit.

Der Leichnam war am 27. Juli in den frühen Morgenstunden in einem verfallenen ehemaligen Speichergebäude des Lindenauer Hafens im Bereich Plautstraße/Lyoner Straße entdeckt worden. Zuvor wurden bereits eine Leiche in einer Wohnung in der Lauchstädter Straße und ein toter 38-Jähriger im Karl-Heine-Kanal nahe der König-Albert-Brücke gefunden. Diese beiden Fälle stehen aber nach Auskunft der Behörden in keinem Zusammenhang zum Tötungsdelikt in Lindenau.

Mordkommission hofft auf Videos und Fotos vom Tatort

Lange Zeit war unklar, wer der Tote aus dem Speicher überhaupt ist. Inzwischen konnte er identifiziert werden: Es handelt sich nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei um einen 25-jährigen Deutschen, der schon seit längerer Zeit in Leipzig lebte. „Nach der Identifizierung erfolgten bis über das letzte Wochenende hinweg weitreichende Ermittlungen im näheren Umfeld des Verstorbenen“, so die Behörden.

Dennoch hofft die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Vor allem bittet die Mordkommission um Videos und Fotos, die aus dem Bereich und dem Umfeld des ehemaligen Lindenauer Hafens und der Speichergebäude stammen. Relevant sei dabei der Zeitraum ab Mitte Juni 2023 bis heute. Die Ermittler interessiert besonders: Wer hat in diesem Zeitraum Videos und Fotos in der Gegend und in den Gebäuden gemacht? Wem ist dort etwas Merkwürdiges in diesem Zeitraum aufgefallen? Wer hat Personen dabei beobachtet, wie sie in das Gelände oder die Gebäude eingestiegen sind? Wer bemerkte auffällige Personenbewegungen in und um das Gelände?

Die Polizei wies darauf hin, dass sämtliche Hinweise, Fotos und Videos den Ermittlern über das Hinweisportal auch anonym übermittelt werden können. Nach dem Aufruf der Startseite lässt sich über ein Menü der entsprechende Fall auswählen – hier konkret: „Leichenfund am Lindenauer Hafen in Leipzig“. Auf der nächsten Seite können Dateien entweder anonym oder mit persönlichen Daten hochgeladen werden. Zeugen können sich zudem auf dem üblichen Weg an die Polizei wenden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion, Dimitroffstraße 1, 04107 Leipzig, unter der Telefonnummer 0341 96646666 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Hinweisportal der Polizei: https://sn.hinweisportal.de/

