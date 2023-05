Leichenwagen-Korso in Leipzig: Dutzende Fahrzeuge rollen zum Südfriedhof

Leipzig. „Ist das nicht gruselig?“, war wohl die am meisten gestellte Frage an die Fahrerinnen und Fahrer der Leichenwagen, die sich am Samstag auf dem Augustusplatz versammelten. Im Rahmen des Wave-Gotik-Treffens ging es für sie mit einem Korso am Mittag durch die Stadt zum Südfriedhof.

Gut dreißig Fahrzeuge standen bereit auf dem Augustusplatz und dessen Besitzer gaben Leipzigerinnen und Leipzigern die Chance, mögliche Berührungsängste abzubauen. Typische Wagen, amerikanische Modelle und Oldtimer, mit Matratze, Skelett oder auch Särge – die Mischung war groß.

Übrigens: In Deutschland dürfen Leichenwagen nur jeweils einem Zweck dienen. Heißt: Entweder als normales Fahrzeug oder wie beim WGT, auch mal als Schlafplatz, oder dem normalen „Dienst“.

