16-jährige Fußgängerin nach Verkehrsunfall in Leipzig verstorben

Leipzig. Ein 16-jähriges Mädchen aus Leipzig ist laut Polizeiangaben an den Folgen eines Verkehrsunfalls verstorben. Der Unfall ereignete sich bereits am Morgen des 23. August an der Harkortstraße am Innenstadtring (Zentrum-West).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach ersten Ermittlungen habe die Jugendliche die Straße an der Kreuzung zur Karl-Tauchnitz-Straße überqueren wollen, beachtetet dabei aber offenbar nicht die rote Ampelschaltung. Sie wurde daraufhin von einem Transporter erfasst. Bei dem Zusammenstoß erlitt das Mädchen schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Am Donnerstag teilten die Behörden nun mit, sie sei ihren Verletzungen erlegen. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt weiterhin zum Unfallgeschehen.

LVZ