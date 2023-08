Die Leipziger Skyline verändert sich: Der 170 Meter hohe Schornstein auf dem Stadtwerke-Gelände an der Arno-Nitzsche-Straße 35 wird am 10. September gesprengt. Das höchste Wahrzeichen der Braunkohle-Ära in Leipzig – der Schlot des ehemaligen Heizwerkes „Max Reimann“ – verschwindet.

© Quelle: André Kempner