Tod eines 20-Jährigen in Leipzig: War es Notwehr?

Leipzig. Nach dem Tod eines 20-jährigen Mannes im Zusammenhang mit einem Raub in einer Wohnung im Leipziger Stadtteil Zentrum-Nord ermittelt die Staatsanwaltschaft Leipzig weiterhin gegen drei Verdächtige wegen Totschlags, darunter auch das 18-jährige Opfer des Raubüberfalls. Ein Haftbefehl lag am Dienstag allerdings noch nicht vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung soll es sich bei dem Raubüberfall in der Wohnung in der Nordstraße um eine Auseinandersetzung um Drogen und offene Schulden gehandelt haben. Die Leipziger Staatsanwaltschaft wollte das auf LVZ-Anfrage am Dienstag nicht bestätigen. In welchem Verhältnis die vier Männer zueinander stehen und ob sich das Opfer des Raubüberfalls und das spätere Todesopfer kannten, werde momentan noch ermittelt, erklärte Staatsanwältin Vanessa Fink.

Die drei Verdächtigen wurden am Montag vorläufig festgenommen, aber noch am selben Tag wieder entlassen. Der Verdacht des Totschlags werde auf beiden Seiten geprüft. „Wie es zu den tödlichen Verletzungen kam, ist aktuell Teil der Ermittlungen, bisher gibt es nur Vermutungen“, erklärte die Staatsanwältin.

Staatsanwaltschaft prüft möglichen Fall von Notwehr

Auch werde geprüft, ob es sich möglicherweise um Notwehr gehandelt haben könnte. Genauso wie die Frage, wann und wo es zu den tödlichen Verletzungen kam. Um die genaue Todesursache zu klären, hatte die Staatsanwaltschaft Leipzig für Montag die Obduktion des Leichnams angeordnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Der 20-Jährige war in der Nacht zu Sonntag an schweren Verletzungen in einem Krankenhaus gestorben. Der Verstorbene könnte laut Angaben der Polizei zuvor mutmaßlich bei dem Raub in der Wohnung beteiligt gewesen sein.

Demnach hätten die drei männliche Täter den 18-jährigen Bewohner mit einem Gegenstand bedroht und Wertgegenstände gefordert. Dabei sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 18-Jährigen und den Tätern gekommen, die anschließend vom Tatort flüchteten.

Kurze Zeit später, gegen 22:30 Uhr, traf die alarmierte Polizei den schwerverletzten 20-Jährigen sowie zwei weitere Männer im Alter von 20 und 21 Jahren in der Nähe des Tatorts an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Zuge der ersten Ermittlungen ergaben sich laut Polizei Anhaltspunkte dafür, dass die drei angetroffenen Personen im Zusammenhang mit dem vorangegangenen Raub stehen könnten. Die Polizei ermittelt nun, unter welchen Umständen der 20-Jährige tödlich verletzt wurde.

LVZ