﻿So erhalten Leipziger Studentinnen und Studenten die 200-Euro-Einmalzahlung

Leipziger Studentinnen und Studenten können seit Mittwoch eine 200 Euro-Einmalzahlung beantragen. Die LVZ erklärt, was sie dafür tun müssen.

Leipzig. Was lange währt, wird gut? Seit Mittwoch können Studierende an Leipziger Universitäten und Hochschulen die schon im vergangenen Jahr von der Bundesregierung versprochene Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro beantragen. Mit einem extra für diesen Zweck konzipierten Onlineportal soll die Beantragung möglichst unbürokratisch und vor allem digital erfolgen. Ganz reibungslos verlief der Start am Mittwoch zwar nicht, die Bearbeitung der Anträge erfolgte dafür zügig.