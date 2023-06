﻿„Leipziger S-Bahn-Acht“ und kürzere Wege: Was sich Leser für den Verkehr der Zukunft wünschen

Leipzig. Der Aufruf an die LVZ-Leserinnen und -Leser, nach dem Beitrag „Leipzig 2030: Wie könnte die Stadt einmal aussehen?“ eigene Ideen und Meinungen zum Verkehr der Zukunft in Leipzig einzubringen, stößt auf große Resonanz. Hier einige Meinungen:

S-Bahn-Acht und Platz auf der Jahnallee

Mir schweben unter anderem diese drei Szenarien vor:

Abstände der Straßenbahnhaltestellen verringern auf 250 bis 300 Meter: Zürich ist die Straßenbahnhauptstadt Europas. Das haben sie geschafft, weil sie konsequent Haltestellenabstände verringert haben. Das ist mein Wunsch auch für Leipzig. Dies hat mehrere Vorteile: Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) rückt näher an die Menschen und wird dadurch alltagspraktischer. Das verkürzt die Wegezeiten zu den Zielen enorm. Der ÖPNV-Fahrgast bewegt sich in der Regel zu Fuß.

Leipziger S-Bahn-Acht – statt Ring-S-Bahn: Eine Ring S-Bahn ergibt nur Sinn, wenn sie häufig (im 5-Minuten-Takt) fährt und Ziele ansteuert, die ein gewisses Fahrgastaufkommen generieren. Beides ist bei den bisher vorgestellten Ideen zu einer Ring S-Bahn nicht gegeben. Deswegen schlage ich die „Leipziger S-Bahn-Acht“ vor. Diese fährt von Taucha im Osten über den Güterring nach Stötteritz durch den City-Tunnel bis Leipzig-Nord und dann weiter über Wahren, Leipzig-Leutzsch und die Waldbahn nach Markkleeberg-Großstädteln. Dort wird gewendet und erneut durch den bestehenden S-Bahn-Tunnel über Leipzig-Nord nach Taucha gefahren. Durch die Anbindung des City-Tunnels werden attraktive Ziele erreicht. Außerdem werden Leipziger Stadtteile in das Leipziger S-Bahnnetz eingebunden, die bisher nicht angebunden sind, aber durchaus Fahrgastpotenzial aufweisen: Der Wissenschaftspark Leipzig an der Permoserstraße, Sellerhausen-Stünz (als Verknüpfung mit der Dresdner Bahn als Leipzig-Ostkreuz), Leipzig Wiederitzsch, Leipzig-Wahren am Viadukt, Leipzig Leutzsch (als Leipzig-Westkreuz), Kleinzschocher und das Nordufer des Cospudener Sees (Parkplatz Expo-Pavillon).

Innere Jahnallee wird zum Stadtteilplatz: Die Jahnallee zerschneidet das Waldstraßenviertel. Dennoch leben die Geschäfte vor Ort hauptsächlich von vor Ort lebenden Menschen. Diese kommen derzeit schon aus dem Wohngebiet nördlich der Jahnallee. Auch die Straßenbahnanbindung in diesem Bereich ist suboptimal, weil die Haltestellen Leibnizstraße und Waldplatz/Arena nur mit langen Wegen aus dem Waldstraßenviertel erreichbar sind. Deswegen schwebt mir vor, auf Höhe der Lessingstraße eine neue Haltestelle Waldstraßenviertel/Lessingschule einzurichten. Dies verkürzt die Wege für ÖPNV-Nutzerinnen und Nutzer ins Waldstraßenviertel enorm und bindet zudem die Grundschule Lessingschule direkt an den ÖPNV an. Die Haltestelle wird als Stadtplatz gestaltet, die nicht mehr vom Autoverkehr durchfahren werden kann. Die B 87, die derzeit noch auf der Jahnallee entlangführt, wird nördlich auf den Zöllnerweg– Leutzscher Allee–Am Sportforum–Hans-Driesch-Straße verlegt. Durch den neuen Stadtplatz zwischen Elsterstraße und Leibnizstraße können endlich Lieferverkehr und Radverkehr konfliktfrei abgewickelt werden. Als Nebeneffekt ergibt sich so eine reibungslosere Zu- und Abfahrt für die Straßenbahn zu Heimspielen von RB Leipzig und Konzerten in der Arena Leipzig oder auf der Festwiese. (Volker Holzendorf, Verkehrswende Leipzig – ein Projekt von Changing City e.V.)

In Deutschland herrscht Rechtsverkehr

Als begeisterter langjähriger Radfahrer gefällt mir die dargestellte Vision von Leipzig, mich stört aber die Fahrtrichtung der Radfahrer bei der Illustration auf der Titelseite. Wir haben in Deutschland Rechtsverkehr, das sollte dem Künstler „PM Hoffmann“ doch bekannt sein! (Manfred Stephan, 048087 Wurzen)

Ringbahn sollte auch Landkreis einbinden

Aus meiner Sicht wäre eine Straßenbahnlinie bis zum Bahnhof Liebertwolkwitz notwendig und auch gut realisierbar: Sie würde zum einen die Gemeinde im Speckgürtel an die Stadt anbinden und gleichzeitig das südöstliche Umland entlang der Bahnlinie in Richtung Chemnitz an Leipzig, ohne dass man erst umständlich in den Hauptbahnhof fahren muss.

Zwischen Leipzig und Halle muss die S-Bahn mit Doppelstockzügen fahren, um endlich genug Plätze (auch Fahrradplätze) zu bieten. Diese Linie ist derzeit ständig überfüllt, unzumutbar.

Für das Umland wäre auch eine Ring-Bahnlinie über den Leipziger Hauptbahnhof, Großpösna, Otterwisch, Kitzscher, Espenhain und Markkleeberg denkbar. (Florian Müller, per E-Mail)

Zukunft wird glorifiziert

Die abgedruckten Illustrationen zu den Visionen zeigen sicher nicht Leipzig 2030. Es gibt nur warmes Sommerwetter, kein Mensch muss ins Büro, in die Werkstatt oder das Geschäft eilen. Es gibt keine Alten und auch keine Behinderten, es gibt keine Lieferfahrzeuge und auch keine Handwerker. Solche Visionen erinnern mich an frühere Darstellungen von der glorifizierten Zukunft im Kommunismus und haben mit unserer verdreckten Stadt und der Lebenswirklichkeit nichts zu tun. (Joachim Helwing, per E-Mail)

Autos keineswegs bedeutungslos

Die Bilder des Künstlers PM Hoffmann sehen sehr idyllisch aus und sind bestimmt der Traum manchen Stadtplaners und Grünenpolitikers, aber sie gehen an der Lebenswirklichkeit vorbei.

Natürlich sind sichere Radwege notwendig und grüne Lungen, die Leipzig zum Glück bereits in großer Anzahl hat, wünschenswert. Aber das Auto kann auch bei einem verbesserten Nahverkehr nicht auf die Bedeutungslosigkeit zurückgedrängt werden. Es gehört zu einer modernen und flexiblen Gesellschaft. Es muss eine für alle Verkehrsarten akzeptable Lösung gefunden werden.

Endlich hat der OBM die Katze hinsichtlich des Autos aus dem Sack gelassen. Dabei hat er scheinbar vergessen, dass zwei große Automobilfirmen das Steuersäckel der Stadt zu einem erheblichen Anteil füllen. Bei der derzeitigen Autofeindlichkeit in der Stadt wäre die Standortentscheidung vermutlich nicht für Leipzig gefallen. (Jörg Brüsewitz, per E-Mail)

Abgestellte Autos verdienen Rabatt

Da ich zu den Berufspendlern und Kulturbegeisterten aus dem Umland gehöre und aus gesundheitlichen Gründen das Fahrrad nicht infrage kommt, wünsche ich mir am Ende einer gut ausgebauten und getakteten Straßenbahn- oder S-Bahn-Linie große P&R-Plätze und ein ÖPNV-Preismodell, was das Stehenlassen des Autos mit einem Rabatt belohnt. Ein guter Ansatz ist zum Beispiel der P&R-Platz in Lausen. Allerdings fahre ich inzwischen für Konzerte auch per PKW in die Stadt, denn ich habe zu große Angst, nachts allein mit der Bahn zu fahren. Die Mitfahrer sind zu später Stunde doch oft schon sehr speziell. (Tyaerk Graft, via Facebook)

Nahverkehr muss funktionieren

Soll das die Mobilitätswende sein? Bitte erst einen funktionierenden Nahverkehr schaffen und erst dann die Geschwindigkeit auf den Straßen reduzieren (Tempo 30). Wie kann ich die Autofahrer überzeugen, auf das Auto zu verzichten, wenn der Nahverkehr ständig ausfällt und es ungewiss ist, ob ich im Job oder zu einem Termin pünktlich komme? Ein Beispiel: Am Montag, dem 5. Juni, fielen ab Coppiplatz Richtung Miltitzer Allee gleich drei S-Bahnen hintereinander aus. Mobilitätswende, um von A nach B mit der S-Bahn zu fahren, sieht für mich anders aus. (B. Klötzer, per E-Mail)

Ring als Einbahnstraße würde Platz schaffen

Ich fahre gern mit dem Auto, aber nicht innerhalb der Stadt Leipzig. Weil für mich die Verkehrsführung immer komplizierter und unlogisch wird. Kommt man aus der Brandenburger Straße aus der linken Spur Richtung Hauptbahnhof, landet man ganz links neben der Straßenbahn. Auch wenn man eigentlich in die Gerberstraße will. Man muss über mehrere Spuren wechseln, und es kann gefährlich werden.

Auch bin ich aktiver Radfahrer, doch die Fahrspuren für Räder am Dittrichring sind für mich fragwürdig, da wenige Meter daneben hinter der Thomaskirche eine Fahrradstraße existiert.

Was mir schon lange in anderen Städten gefällt: Man könnte das Problem auf dem Ring durch ein Einbahnstraßensystem regeln. Da hätte man den Verkehr in einer Richtung, genug Platz für Fahrradspuren und Straßenbahnverkehr.

Einen zweiten Tunnel finde ich eine tolle Lösung, aber der kommt wohl nicht in absehbarer Zeit. Eine Überlegung wäre, die S-Bahnlinie vom Hauptbahnhof nach Möckern zu nutzen und dort eine Abzweigung Richtung Arena für eine Schnellverbindung einzubinden. Der zeitliche und finanzielle Aufwand wäre im Verhältnis zum zweiten Tunnel wesentlich geringer. (Heinz Dasbach, per E-Mail)

Das Umland in die Planungen einbeziehen

Fest steht: Die Dominanz des Autos in den Innenstädten wird zugunsten von Fahrrad und ÖPNV zurückgedrängt werden müssen. Dennoch sollte der Blick auf das individuelle, aber zukünftig autonome Fahren nicht aus dem Blick geraten. Den Innenstadtring ganz für den individuellen Verkehr zu schließen, halte ich für die falsche Idee. Aber daraus einen großen Kreisel mit Einbahnstraßenverkehr zu machen, könnte ausreichend Raum für alle Verkehrsteilnehmer schaffen.

Ganz wichtig wird es sein, das Umland mit in die Verkehrsplanung einzubeziehen: Die Menschen werden auch weiterhin mit dem eigenen Auto anreisen. Dazu ist es wichtig, ein großzügiges System von Park&Ride-Parkplätzen zu schaffen – die jetzt vorhandenen reichen nicht aus.

Den geplanten City-Tunnel halte ich dagegen in der heutigen Zeit kostenmäßig nicht mehr für realisierbar. Ein Ausbau der Straßenbahnen halte ich dagegen für zielführender. Eine viergleisige West-Ost-Trambahntrasse könnte Parallelverkehr ermöglichen. (Michael Banse, 04349 Leipzig)

Autoverkehr unter die Erde verbannen

Straßenbahn in der Jahnallee unterirdisch zum Sportforum? Aus welcher Mottenkiste der 1970er-Jahre wurden denn diese Pläne ausgegraben? Die Straßenbahn soll schön unter der Erde versteckt werden, damit man sie nicht mehr sieht und oben der Platz für Radfahrer und Kfz-Verkehr ungestört zur Verfügung steht.

Betrachtet man die Reisezeit für den einzelnen Fahrgast, der ja erst einmal in den Untergrund klettern muss (mit allen negativen Begleiterscheinungen, wie etwa dem sinkenden Sicherheitsgefühl), dort mit der Bahn fährt und dann am Ziel wieder an die Oberfläche steigen muss, geht es bestimmt nicht schneller. Dass man immer barrierefrei zur Station beziehungsweise wieder hinaus gelangt, ist auch ein Wunschtraum – siehe die regelmäßigen Rolltreppen- und Aufzugsstörungen bei der S-Bahn.

Warum sollen eigentlich diejenigen, die etwas fürs Klima tun, indem sie nämlich die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, nur auf dunkle Tunnelwände starren, anstatt die Aussicht auf die Stadt zu genießen? Wenn schon über Tunnellösungen nachgedacht wird – warum nicht einfach den Autoverkehr unter die Erde verbannen? (Rolf-Roland Scholze, 04207 Leipzig)

Seilbahnen sparen Platz und Personal

Auf meine Mobilitätsidee für Leipzig bin ich durch einen Beitrag über Seilbahnen in La Paz Bolivien gekommen. Auf der Südachse könnte man die Prager-/Semmelweisstraße und mindestens auch Antonien- /Brünner Straße mit einer Seilbahn verbinden. Weitere Haltestellen könnten MDR, Karl-Liebknecht-Straße, Rennbahn, Könneritzstraße und Adler sein. Oder ab Endstelle 15 in Meusdorf Richtung Liebertwolkwitz und Großpösna. Es gibt bestimmt noch andere mögliche Routen.

Da es Fachkräftemangel auch bei Fahrern gibt, wäre dies eine Möglichkeit, viel Service mit wenig Personal zu erreichen. Auch wird nur wenig Fläche beansprucht. (Christoph Rühlemann, per E-Mail)

Gesundes Leben im Grünen hilft allen

Ich habe keine konkreten Ideen zur Verkehrsplanung, freue mich aber, dass daran gearbeitet wird. Ich befürworte diese Planung und Umsetzung im Interesse der Fußgänger und Radfahrer und all der Menschen, die in Leipzig ruhig, gesund – in Bezug auf Lärm und Luft – und im Grünen leben möchten, was am Ende für alle gut ist und dennoch – oder gerade deswegen – Touristen und Wirtschaft anzieht. (Heide Böttcher, Thekla)

