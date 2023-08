23-Jähriger zeigt Polizisten einen Hitlergruß

Leipzig. Ein 23-Jähriger hat am Samstag in der Leipziger Innenstadt einen Hitlergruß gezeigt – in Richtung einer Polizeistreife. Laut Behörde seien die Beamten gegen 4.10 Uhr in der Straße Am Hallischen Tor an einer Gruppe vorbeigefahren. Eine der Personen habe dann die verbotene Geste gezeigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Polizisten stellten den 23-Jährigen kurz darauf an der Richard-Wagner-Straße. Er muss sich jetzt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten.

LVZ