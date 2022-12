Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen auf dem Parkplatz des Obi-Baumarktes an der Hans-Poeche-Straße schlug ein Unbekannter mit einer Machete um sich.

Zwei offenbar rivalisierende Gruppen sind am Mittwoch in Leipzig zweimal aneinandergeraten. Beim ersten Mal schlug ein Unbekannter auf dem Parkplatz vor einem Obi-Baumarkt mit einer Machete um sich und verletzte einen 24-Jährigen an der Hand.

