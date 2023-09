﻿25-Jährige im Leipziger Osten getötet: Beschuldigter ein Fall für Psychiatrie

Leipzig. Ihr Leichnam war von der brutalen Gewalt völlig entstellt: Vor dreieinhalb Jahren wurde die damals 25-jährige Nicole Z. auf einem Bahnareal im Leipziger Osten umgebracht. Passanten entdeckten die getötete Obdachlose am 15. März 2020, kurz vor 17.30 Uhr, auf dem Gelände an der Rosa-Luxemburg-Straße. Am Montag hat am Landgericht Leipzig der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Der 23-jährige Bulgare ist psychisch krank und offenbar sehr gefährlich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In jener März-Nacht 2020 soll Ahmed N. die auf der Straße lebende Nicole Z. zunächst mindestens einmal mit einem Stein gegen den Kopf geschlagen haben. Die junge Frau fiel hin, konnte aber wieder aufstehen. Doch in einer Gebäudenische kam es dann zu einem regelrechten Gewaltexzess.

Polizeieinsatz am Leichenfundort auf dem Bahngelände an der Rosa-Luxemburg-Straße in Leipzig. © Quelle: André Kempner

Wie Staatsanwältin Katharina Thieme zum Prozessauftakt schildert, habe Ahmed N. mindestens elfmal mit einem Stein auf Kopf und Gesicht der Frau eingeschlagen. Außerdem soll er auf sie eingeschlagen und -getreten sowie sie mit einer Metallstange angegriffen haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als Nicole Z. längst nicht mehr in der Lage war, zu reagieren oder sich gar zu wehren, habe der Bulgare ihr mit einer abgebrochenen Glasflasche mehrfach in den Hals gestochen. „Der Beschuldigte wollte sie töten“, sagt Thieme.

Schädelbrüche und Stiche in den Hals

Beim Leichnam von Nicole Z. wurden später unter anderem Schädelbrüche, Frakturen am linken Arm, eine Hirnschwellung sowie Rippenbrüche festgestellt. Da bei den Stichen in den Hals auch die Halsvene getroffen wurde, verblutete die Frau und erlitt eine Lungenembolie.

Bestraft wird Ahmed N. für die Bluttat allerdings nicht. Aufgrund einer diagnostizierten Schizophrenie gilt er als schuldunfähig, er sitzt bereits in der Psychiatrie.

Im Prozess geht es daher in einem Sicherungsverfahren um die Frage, ob er weiterhin gefährlich für die Allgemeinheit ist und er deshalb dauerhaft in die Psychiatrie, in den Maßregelvollzug, eingewiesen werden muss. Staatsanwältin Thieme geht jedenfalls davon aus, dass weitere erhebliche Taten von dem 23-Jährigen zu erwarten sind.

Bereits im Januar 2021 stand die 3. Strafkammer des Landgerichts vor dieser Frage. Sie entschied sich für eine dauerhafte Unterbringung in der Psychiatrie. Damals ging es um eine mehr als sechs Monate dauernde Serie von Gewalttaten zwischen August 2019 und März 2020.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gericht befasst sich schon früher mit Gewalttaten

So soll der Beschuldigte Ahmed N. am 18. März 2020 – drei Tage nach der tödlichen Attacke auf Nicole Z. – versucht haben, einen damals 34-jährigen Landsmann auf dem Augustusplatz zu erdrosseln, was die Staatsanwaltschaft als versuchten Totschlag wertete. Hinzu kamen Vorwürfe, dass der psychisch kranke Bulgare willkürlich Passanten angegriffen und eine Straßenbahn sowie einen Bus mit Pflastersteinen beworfen habe.

Für den aktuellen Prozess hat die zuständige Strafkammer noch fünf weitere Verhandlungstermine vorgesehen. Mit einer Entscheidung des Gerichts ist demnach für Mitte November zu rechnen. Kurz nach Beginn des ersten Verhandlungstages hat die Kammer auf Antrag des Verteidigers Ingo Stolzenburg beschlossen, den Prozess bis zur Urteilsverkündung unter Ausschluss der Öffentlichkeit fortzuführen. Ahmed N. wollte sich zunächst nicht zu den erhobenen Vorwürfen gegen ihn äußern.

LVZ