﻿300 Einbrüche in Gaststätten: Leipziger Polizei verdächtigt Drogenszene

Leipzig. Sie erbeuteten Geld, Elektrogeräte und Werkzeuge: Allein in diesem Jahr haben Einbrecher schon fünfmal das Kultlokal „Substanz“ in Leipzig-Reudnitz heimgesucht. Und das ist nicht einmal eine besonders krasse Ausnahme. Wie die Leipziger Polizei auf LVZ-Anfrage mitgeteilt hat, wurden im vergangenen Jahr im Stadtgebiet sowie in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen fast 300 Einbrüche in gastronomische Einrichtungen erfasst.

„Für dieses Jahr können noch keine genauen Zahlen genannt werden, aber nach erster Begutachtung kann von einem prognostizierten Anstieg ausgegangen werden“, sagt Behördensprecherin Susanne Lübcke. „Gerade in den ersten beiden Quartalen des Jahres 2023 ist ein deutlicher Anstieg im Gegensatz zu den ersten beiden Quartalen des vergangenen Jahres zu verzeichnen.“

Kompressor rausgeschleppt – Getränke ignoriert

Erst vor zwei Wochen plünderten unbekannte Täter in einer Nacht drei Lokale in den Stadtteilen Möckern und Gohlis. Sie brachen einen Zigarettenautomaten auf, stahlen Geldbörsen von Kellnern, ließen Spirituosen und sogar einen Safe mitgehen. Ende Juni hatte es eine Gaststätte in Lindenau getroffen, wo Einbrecher zwei Spielautomaten geknackt hatten.

„Meistens haben sie es auf Geld abgesehen oder eben auf Dinge, die sich gut verkaufen lassen, wie Elektrogeräte und Werkzeuge“, so Andreas Wendland, der Wirt der Reudnitzer „Substanz“. Aus seinem Lokal schleppten Diebe einmal sogar einen Kompressor, während sie etwa Getränkeflaschen komplett ignorierten.

„Bei der Begehungsweise sticht das Aufhebeln von Türen und Fenstern hervor, aber auch das Einwerfen von Schaufenstern stellt keine Seltenheit dar“, bestätigt Polizeisprecherin Lübcke. „Laut zuständigem Fachkommissariat der Kriminalpolizei werden in gastronomischen Einrichtungen vorrangig Bargeld und elektronische Geräte entwendet.“

Mithin würden organisierte Banden als Täter ebenso wie Einzeltäter in Betracht kommen, welche die Ermittler vorrangig der Beschaffungskriminalität zuordnen. Bei einem Straßenpreis von rund 80 Euro pro Gramm Crystal Meth haben Süchtige einen enormen Finanzbedarf. 2022 registrierte die Polizei nur in der Stadt Leipzig 2670 Rauschgiftdelikte, im Jahr davor waren es sogar 2952 gewesen.

Dabei haben es Einbrecher nicht nur auf Kneipen und Restaurants abgesehen, sondern auch auf Einzelhandelsgeschäfte, Spielotheken, Nagelstudios. „Es werden unterschiedliche Objekte zu Zielobjekten dieser Täter oder Tätergruppierungen“, so Lübcke. „Auch andere gewerbsmäßige Einrichtungen bis hin zu Wohnungen sind betroffen.“

22-Jähriger soll mehr als 30 Einbrüche verübt haben

Dies zeigen Ermittlungserfolge der Kripo aus den vergangenen Wochen. So fasste die Polizei im März einen 22-Jährigen, auf dessen Konto 30 Einbrüche in Gaststätten und Einfamilienhäuser im Norden und Westen von Leipzig gehen sollen.

Am 4. Juli stellte die Polizei in einer Gaststätte in der Südvorstadt zwei Tunesier (29, 38 Jahre) und einen Libyer (27 Jahre), die hier einen Spielautomaten aufgebrochen hatten. Das Trio war erst im Frühjahr aus der Haft entlassen worden und soll Anfang Juli fünf weitere Einbrüche in zwei Gaststätten, einen Post- und Lottoladen, ein Reisebüro sowie eine Kunstwerkstatt verübt haben.

Bevorzugte Reviere von Einbrechern waren in den Jahren 2021 bis 2023 vor allem die Stadtteile Plagwitz, Zentrum, Altlindenau, Reudnitz-Thonberg und Lindenau.

„Substanz“-Wirt Andreas Wendland ließ inzwischen eine Alarmanlage in seinem Lokal installieren. „Wenn bei einem eingebrochen wurde, hinterlässt das ein äußerst ungutes Gefühl“, sagt er. „Man ist vielleicht ein bisschen traumatisiert, wird hellhöriger. Aber hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht.“

