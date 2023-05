﻿Demonstration in Leipzig: 300 Menschen zeigen Solidarität mit „Letzter Generation“

Leipzig. Unter dem Motto „Klimaschützen ist kein Verbrechen“ haben sich am Mittwochabend in Leipzig zahlreiche Menschen zu einer Demonstration gegen die bundesweiten Razzien gegen Mitglieder der Klimagruppe „Letzte Generation“ versammelt. Ab 19.30 Uhr kamen auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz nach Angaben der Veranstalter etwa 300 Personen zusammen, auch die Polizei sprach von einer „niedrigen dreistelligen Zahl“.

Eine Sprecherin der „Letzten Generation“ bezeichnete das Vorgehen der Behörden in einem Redebeitrag als „neue Stufe der Eskalation“ gegen die Klimaschützer. Die Hausdurchsuchungen, das Einfrieren der Spendenkonten und das Löschen der Webseite seien „unverhälnismäßige Mittel“. Doch die „Letzte Generation“ ließe sich nicht einschüchtern. „Jetzt erst recht“ sei ihre Reaktion, so die Sprecherin. Neben „Fridays for Future“ unterstützen auch die „Omas gegen Rechts“ den Protest im Leipziger Zentrum. „Es wird Zeit, dass wir die Kämpfe der jungen Generation anerkennen“, so ein Mitglied der Gruppe. „Wir sind alle die Letzte Generation“.

Auch die „Omas gegen Rechts“ solidarisierten sich mit der „Letzten Generation“ © Quelle: Wolfgang Sens

Weitere Aktionen in Leipzig angekündigt

Die Protestierenden zogen im Anschluss in einem Demonstrationszug um den Leipziger Ring. Für Störungen sorgte der rechte Streamer „Weichreite TV“, der die Versammlung von Anfang an filmte und den Zug begleitete. Immer wieder versuchten Demonstrierende ihn davon abzuhalten. Die Demonstration verlief nach Angaben der Polizei weitestgehend friedlich.

Hintergrund der Demonstration sind die am Mittwoch durchgeführten bundesweiten Razzien gegen Klimaaktivisten der „Letzten Generation“. In sieben Bundesländern wurden nach Angaben der ermittelnden Generalstaatsanwaltschaft München insgesamt 15 Objekte durchsucht, darunter auch zwei Wohnungen in Dresden. Außerdem wurden zwei Sparkonten beschlagnahmt und ein Beschluss zur Sicherung weiterer Vermögenswerte vollstreckt. Der Tatvorwurf lautet auf Bildung beziehungsweise Unterstützung einer kriminellen Vereinigung.

Die „Letzte Generation“ hatte am Mittwoch unter anderem auch in Berlin, Hamburg, Dresden und Hannover zu Protesten aufgerufen. In Berlin demonstrierten am Abend einige Hundert Unterstützer, in Leipzig ist für Donnerstag eine weitere Aktion angekündigt.

