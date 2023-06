Die Gewalt gegen die Polizei rund um die Demonstration am „Tag X“ in Leipzig hat zu dutzenden Festnahmen geführt. Leipzigs Oberbürgermeister gibt dem Demo-Anmelder Jürgen Kasek eine Mitschuld.

Leipzig. Nach den Ausschreitungen am Samstag in Leipzig hat Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) den Anmelder der Demo, Grünen-Stadtrat Jürgen Kasek, scharf kritisiert. „Ich finde es schon etwas naiv zu glauben, man könne an einem solchen Tag eine Demonstration anmelden und davon ausgehen, dass sie friedfertig bleibt“, sagte Jung am Sonntag. Mehr als 50 Polizisten waren jüngsten Polizeiangaben zufolge bei den Krawallen rund um den „Tag X“ nach dem Urteil gegen die Linksextremistin Lina E. verletzt worden.