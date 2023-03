47-Jähriger in Leipzig-Lindenau geschlagen und ausgeraubt

Leipzig. Raub im Leipziger Westen: Am Donnerstagabend wurde ein 47-jähriger Mann in der Josephstraße in Leipzig-Lindenau überfallen. Mehrere Unbekannte griffen ihn gegen 23.25 Uhr an und schlugen ihn unvermittelt.

Anschließend stahlen sie dem 47-Jährigen sein Mobiltelefon und seine Geldbörse und flüchteten in Richtung Lützner Straße. Der Angegriffene wurde leicht verletzt.

Die Polizei richtet sich mit folgender Personenbeschreibung an die Öffentlichkeit:

• zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß

• schlanke Statur

• lockige Haare

Einer der Tatverdächtigen soll graue oder beige Sachen getragen haben und die anderen Unbekannten wurden als dunkel bekleidet beschrieben.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966 4 6666 zu melden.